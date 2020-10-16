В Екатеринбурге утвердили внешний вид киосков

Так будет выглядеть киоск с обустроенным входом для посетителей. Фото: Ольга Кошкина

Глава уральской столицы Александр Высокинский утвердил требования к внешнему виду нестационарных торговых объектов на улицах города – соответствующее постановление опубликовано на официальном портале администрации.

В документе прописано, как должны выглядеть киоски, торговые палатки, мобильные точки с мороженым, а также ёлочные базары и бахчевые развалы.

При строительстве киосков, павильонов и торговых галерей можно использовать один из трёх типовых модулей. При необходимости их можно состыковать. Также в документе прописаны виды материалов, варианты колористических решений (допускаются пыльно-серый, белый и чёрный цвета и их аналоги), размеры самих модулей, вывесок на них и даже трёхэтажного логотипа «Екат-ерин-бург». Модули должны быть оборудованы кнопками вызова персонала для обслуживания маломобильных групп населения.

Торговые палатки станут белыми, мобильные торговые конструкции – бело-голубыми. На них могут использоваться зонты, навесы и прозрачные ограждения высотой не более 1,2 метра.

Жители задаются вопросом, что будет с теми киосками, которые оформили в едином стиле к чемпионату мира в 2018 году – тогда было реконструировано около 200 объектов. По словам главного художника города Дмитрия Фогеля, работа по разработке стандартов велась не один год, и эти киоски соответствуют утверждённым требованиям.

– Теперь требования закреплены постановлением, и все новые строения будут возводиться в рамках данных параметров. Это направлено на создание комфортной, благоприятной городской среды и дальнейшего гармоничного развития современного, эстетичного облика уральской столицы, – пояснил Дмитрий Фогель.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».