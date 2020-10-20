Рекультивация Широкореченского полигона начнётся в 2021 году

Широкореченский полигон начал эксплуатироваться в 1960 году, складирование мусора на полигоне прекращено в 2015 году. Фото: Павел Ворожцов

Свердловская область получит субсидию из федерального бюджета на реализацию проекта рекультивации старого Широкореченского полигона в рамках федерального проекта «Чистая страна». Первый транш в размере 99,5 миллиона рублей область получит уже в 2021 году.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, рекультивация Широкореченского полигона в рамках национального проекта «Экология» начнётся уже в 2021 году. В дальнейшем субсидии федерального бюджета по 104 млн рублей будут поступать в 2022 и 2023 годах.

Напомним, ранее Министерство природных ресурсов и экологии РФ включило Широкореченский полигон ТКО в Екатеринбурге в федеральный реестр объектов, подлежащих рекультивации. Проектно-сметная документация на рекультивацию полигона уже получила положительное заключение государственной экологической экспертизы. Плановая площадь рекультивации составит 23,1 гектара.

О необходимости рекультивировать Широкореченский полигон губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил министру природных ресурсов и экологии России Дмитрию Кобылкину в сентябре во время личной встречи.

По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова, общая стоимость проекта рекультивации составляет 490 млн рублей. В софинансировании выполнения работ будут участвовать также областной и муниципальный бюджеты.

Широкореченский полигон начал эксплуатироваться в 1960 году, складирование мусора на полигоне прекращено в 2015 году.