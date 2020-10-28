В Нижнем Тагиле открыли парки, дружественные природе

Многие игровые площадки в парке Победы выполнены из дерева Фото: Галина Соколова

Во дворах Нижнего Тагила пространство завоёвывает яркий пластик, и всё чаще в жителях просыпается ностальгическая печаль по ветвистым черёмухам и деревянным лавочкам. Уловив эти настроения, мэрия взяла курс на экологичность в благоустройстве: при создании городских зон отдыха с этого года максимально сохраняют естественный ландшафт, а игровые комплексы и малые архитектурные формы выполняются из натуральных материалов.

*Такой подход был применён при строительстве эко-парка на Муринских прудах. На превращение заболоченного пустыря площадью семь гектаров в общественное пространство потратили по нацпроекту «Жильё и городская среда» 95 миллионов рублей. Парк начинается прямо у ворот новой школы №100. Неподалёку расположились два новых детсада.

Парку – несколько дней, а у него уже есть своя история. Когда-то на этом месте стояла мельница Семёна Мурина и его шести сыновей. Жернова мололи не только зерно, но и охру, малахит для местных кустарей. В честь семьи мукомолов пруды были названы Муринскими. Теперь скульптурная композиция – мельник и его мельница – стала центральной в парке.

Берёзы – главное украшение парка Победы Фото: Галина Соколова

В эко-парке есть отдельные дорожки для велосипедистов и пешеходов, игровые площадки для самых маленьких и спортивные снаряды для подростков. Единственное возвышение, поросшее соснами, ровнять не стали и адаптировали для развлечений. С высоты холма проложено несколько спусков для катания. Вся огромная территория как на ладони – пока она похожа на залитый светом аэродром. Но придёт весна, и на огромных газонах пробьётся молодая трава, а школьники высадят первые деревца. Эко-парк станет, как и положено, зелёным.

*Принцип бережного отношения к природе тагильчане использовали и при реконструкции парка Победы в Гальяно-Горбуновском массиве, на которую потратили 37,9 миллиона рублей.

Мельник в исполнении скульптора Александра Брусницына приветствует школьников Фото: Галина Соколова

Тридцать лет назад ветераны Великой Отечественной войны и молодые металлурги заложили в новом тагильском микрорайоне парк. Он получился торжественным и светлым, ведь среди саженцев большинство составили берёзки. Ветераны тогда трепетно укрепляли саженцы, завязывали на белых стволах ленты со своими именами… Нет уже тех лент, и многие ветераны ушли из жизни, а берёзы поднялись выше соседних пятиэтажек. Терять их тагильчане не захотели. Когда парк вошёл в число объектов, подлежащих реконструкции по национальному проекту «Жильё и городская среда», проектировщикам была поставлена задача сохранить берёзовые аллеи. Эта задача выполнена.

– Этот год для Нижнего Тагила знаковый. Муниципалитету присвоено почётное звание «Город трудовой доблести», и обустройство парка Победы стало подарком, отдающим дань уважения поколению победителей, – сказал на открытии глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Вдоль аллей появились уютные скамьи и беседки. На краю парка разместились комбинированная площадка для волейбола и баскетбола, большая детская зона с игровыми комплексами, выполненными из экологичных материалов. Установлены спортивные тренажёры, рядом разместился популярный у подростков скейт-парк. Не пустуют и веранды из дерева. В течение бабьего лета в парке выступала вокальная группа «Тагил». На следующий год запланированы тематические вечера, концерты и развлекательные программы.

*Ещё один объект, дружественный природе, будет создан в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в будущем году на Вагонке. За него отдали свои голоса почти шесть тысяч тагильчан. Создание лесопарка «Пихтовые горы» на площади 25,5 гектара отвечает требованиям законодательства РФ по защите лесов. Естественный рельеф парка не будет нарушен, а зоны отдыха и прогулок обустроят уже на существующих площадках.