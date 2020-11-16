От екатеринбуржцев ждут предложений об объектах благоустройства на 2022 год

В Екатеринбурге начался сбор предложений от горожан о благоустройстве общественных территорий в 2022 году. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге стартовал сбор предложений от горожан о благоустройстве общественных территорий в 2022 году. Он продлится по 15 декабря.

В список потенциальных объектов благоустройства уже включены семь территорий, которые, по мнению мэрии, требуют обновления в первую очередь. Это летний парк «Уралмаш» и Сад имени Ф. Энгельса, претендовавшие на благоустройство в прошлом году, но набравшие недостаточно для победы голосов, а также «Солнечные аллеи» в Солнечном, парк имени 50 лет ВЛКСМ, парк в границах улиц Чкалова, Громова и Бардина, сквер «Опалихинский» и парк «Преображенский».

Также жители уральской столицы могут предложить свои варианты. Принять участие в сборе предложений можно, заполнив специальную форму, размещённую на сайте мэрии, рассказала в ходе сегодняшнего брифинга председатель комитета благоустройства администрации города Тамара Благодаткова.

Итоги приёма предложений подведут 25 декабря. Территории, набравшие наибольшее количество голосов, будут вынесены на итоговое рейтинговое голосование. Оно состоится в 2021 году и определит общественное пространство, которое будет реконструировано в 2022 году.

Напомним, для благоустройства в 2021 году екатеринбуржцы выбрали Дендрологический парк-выставку по улице Первомайской.