Первоуральск и Екатеринбург сократят траты на ледовые городки

2020-й год поставил нас выбирать: отказываться от ледовых городков (и ощущения праздника) или адаптировать их к новым реалиям. Фото: Павел Ворожцов

Власти Екатеринбурга передумали отказываться от строительства ледового городка на Площади 1905 года. Его возведут, но без горок и аттракционов, чтобы не допустить скопления народа.

Вопрос «Строить ли ледовый городок?» обсуждался в соцсетях всю прошлую неделю. Уже были выбраны тема (герои книги Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города») и подрядчик – компания «Айс-проект 2000», предложившая возвести городок за 24,2 миллиона рублей.

Но построить его и запустить туда людей – значит спровоцировать всплеск заболеваемости коронавирусом. Отменить городок совсем? Значит лишить жителей праздничной атмосферы, а детвору – любимых горок.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский колебался между строительством («надо дать детям возможность прийти и почувствовать праздник!») и отказом от него. В конце прошлой недели мэр заявил: возможно, ограничатся ёлкой и палатками с чаем, а сэкономленные деньги пойдут на поддержку медицинских учреждений.

Между тем Несмотря на пандемию, ледовые городки откроются во многих уральских городах. Например, в Нижнем Тагиле решили не отступать от заранее намеченного сюжета – «Сказки о царе Салтане». А в Первоуральске пошли по пути Екатеринбурга: там отказались от установки большой горки, лабиринта и ледяных чаш. В результате начальная сумма контракта снизилась с 3,9 миллиона рублей до 2,4 миллиона. Подрядчика будут определять до 26 ноября. Тема городка – советские мультфильмы.

В итоге был найден компромисс: на площади поставят новогоднюю ёлку и построят ярмарочный комплекс, также пройдёт международный фестиваль ледовой скульптуры «Европа-Азия».

«Будут организованы праздничная иллюминация, ледовое ограждение и красочные входные группы, видеонаблюдение, охрана и уборка территории», – отметили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Горок, аттракционов и игровых комплексов не будет: «Это помешало бы соблюдению социальной дистанции посетителями».

Уже со следующего понедельника площадь закроют для стоянки автомобилей и начнут строительство. Стоимость городка, в связи с принятым решением, уменьшится. Насколько, пока не уточняется. Сейчас готовятся документы для заключения договора с подрядчиком без проведения нового конкурса.

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