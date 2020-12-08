Фото: Алексей Кунилов

12-квартирный дом по адресу Карла Либкнехта, 57 в Ревде выглядит сиротой на фоне соседских двухэтажек – тоже 1949 года постройки, но ухоженных и аккуратных. Три года назад он «застрял» между капитальным ремонтом, на который надеются жильцы, и расселением. Всё это время здание остаётся без управления и без решения даже текущих проблем.

«Уровень надёжности снижен до недопустимого»

Капитальный ремонт дома стоял в планах на 2015–2017 годы. Как рассказывают жильцы, ждали его с оптимизмом: последний раз здание «капиталили» в 1966 году. На разработку проектно-сметной документации, согласно ответу Регионального фонда содействия капремонту мэрии, ушло 207 тысяч 364 рубля и 80 копеек. В мае 2017 года по заказу фонда экспертная организация «Проекция» (г. Нижний Тагил) обследовала фундамент и стены дома. И пришла к выводу, что несколько трещин на фасадах дома появились из-за неравномерной осадки здания, вызванной, в свою очередь, строительными ошибками.

«Выявленные в процессе обследования дефекты стен и фундаментов свидетельствуют об исчерпании несущей способности оснований, фундаментов и стен многоквартирного дома, уровень его надёжности снижен до недопустимого, – сообщалось в заключении. – Эти дефекты могут быть устранены только путём полного переустройства оснований, фундаментов и перекладки стен, что подразумевает снос существующего дома и возведение нового здания. Объект следует признать аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

Администрация муниципалитета направила в министерство энергетики и ЖКХ области заявку об исключении дома из программы, жильцам прекратили начислять взносы. Одновременно им предложили обратиться в межведомственную комиссию для оценки жилых помещений с целью признания жилого дома аварийным. Жильцы с таким решением (как и с результатами обследования) категорически не согласились и начали бороться за жизнь дома. Но борьба затянулась…

Когда журналисты «Облгазеты» приехали на место, собственники достали несколько увесистых папок. В них собраны результаты обследований дома, вырезки из местных газет и вся переписка между жильцами и инстанциями всех уровней – от жилищного отдела мэрии, расположенного в соседнем доме на Карла Либкнехта, 55, до московского Кремля.

«Жители категорически против сноса дома, – написали жильцы в коллективном обращении в администрацию Президента РФ, которое в итоге спустилось обратно в администрацию города. – По сравнению с аналогичными домами в городе, наш находится далеко не в худшем техническом состоянии, однако эти дома включены в программу капремонта, а наш из неё исключили. Расселяться и покидать привычное жильё мы не хотим, тем более что в этом нет никакой необходимости: в настоящее время существует ряд современных, причём относительно недорогих технологий по ремонту и укреплению фундамента».

Весной 2018 года от дома отказалась управляющая компания «ЖСК». Других компаний, готовых взять себе на баланс дом с сомнительным статусом, нет. Поэтому текущими ремонтами жильцы занимаются сами.

– Возникает проблема – вызываем коммунальщиков и устраняем её за свой счёт, – рассказывает жительница дома Елена Жукова.

– Сами квартиры – в прекрасном состоянии, но стыдно за то, как выглядит дом снаружи, его надо просто привести в порядок, – добавляет Вячеслав Никулин, который купил квартиру здесь как раз три года назад, незадолго до экспертизы. – Наблюдаем за тем, как капитально ремонтируют дома в худшем состоянии, чем наш. Самый показательный пример – дом на Цветников, 13 с вывалившимся куском стены. Дом собирались «капиталить», пока жители не заказали независимую экспертизу и не настояли на признании дома аварийным.

Вторая надежда

Нынешним летом администрация за свой счёт заказала ещё одно обследование: наружные стены и фундамент здания обследовала екатеринбургская компания «Инженер». Как рассказывают жильцы, специалисты обследовали каждый угол, заглянули в каждую квартиру. В техническом отчёте были противоположные выводы: фундамент и наружные стены – в работоспособном техническом состоянии. Да, надо отремонтировать отмостку по периметру, зачеканить трещины в наружных стенах и восстановить штукатурку, но дом можно эксплуатировать.

У собственников снова блеснула надежда на капитальный ремонт. Но ненадолго. В конце августа на место выехал представитель минЖКХ региона и после визуального осмотра (что тоже возмутило жильцов) предъявил к техническому отчёту «Инженера» многочисленные замечания. Например, к тому, что организация выполнила лишь один шурф, тогда как их надо было сделать в нескольких местах, не перечислила все трещины на фасаде, кроме того, в бумагах не хватало подписей. Поэтому ведомство поставило под сомнение выводы «Инженера» и порекомендовало мэрии всё-таки рассмотреть вопрос о признании дома аварийным и подлежащим расселению или реконструкции, а на время решения этого вопроса организовать систематическое наблюдение за трещинами на стенах и мониторинг несущих конструкций, обеспечить безопасность жильцов и устранить текущие неисправности к зиме.

Чтобы вернуть дом в региональную программу, как отметили в министерстве, необходимо сначала восстановить его эксплуатационные характеристики с помощью реконструкции: усилить и восстановить фундамент, наружные стены, балконные плиты, отмостку по периметру. В рамках капитального ремонта такие масштабные работы не выполняются ввиду их большой стоимости.

– В министерстве приняли соломоново решение – сначала надо провести реконструкцию здания, и только тогда будет рассмотрен вариант его восстановления, – прокомментировал «Облгазете» замдиректора Управления городским хозяйством Ревды Сергей Филиппов.- Сначала надо посчитать стоимость, а затем уже искать источники финансирования.

Как получилось, что выводы двух проектно-изыскательских организаций оказались настолько разноречивыми? Этот вопрос остался без ответа.

Разработка новой проектно-сметной документации, по предварительным данным, обойдётся в 250 тысяч рублей, стоимость реконструкции пока не обсчитывали. Жильцы опасаются, что все расходы лягут на их плечи, и продолжают настаивать на капитальном ремонте.

«Облгазета» направила в минЖКХ региона запрос, чтобы выяснить, есть ли в области примеры реконструкции многоквартирных домов, признанных аварийными, с последующим капитальным ремонтом, и как выстроен механизм работы с такими домами.

Мнение Сергей Калашников, председатель правления НКОО «Объединение советов МКД» г. Ревды: - Жители дома обратились в правление нашей организации в 2018 году. Мы считаем, что если жильцы не обращались во вневедомственную комиссию с заявлением о признании дома аварийным, считая свой дом безопасным для проживания, если исправно оплачивали квартплату и взносы на капитальный ремонт, то из-за трещины в стене дома (об устранении которой, жильцы, к слову, просили управляющую компанию), нельзя признавать дом аварийным без учёта мнения жильцов. В Ревде это единственный случай, когда люди обращаются в администрацию с просьбой не признавать дом аварийным (как в Ледянке, где в нескольких двухэтажных домах нет ни воды, ни туалетов, ни отопления), а дать возможность спокойно в нём жить, но провести капитальный ремонт, в том числе и фундаментов (они входят в перечень капитального ремонта) и принять решение по управлению домом. Почему этого нельзя сделать? Кстати Похожая ситуация произошла в Серове с четырёхэтажным домом на улице Февральской Революции, 2. В мае 2017 года компания «Проекция» провела обследование дома и пришла к выводу, что здание не отвечает требованиям технической безопасности и грозит обрушением. Возможна замена фундамента данного дома, но в данном случае это будет являться не капитальным ремонтом, а реконструкцией при отселении жильцов. В августе этого же года в администрации вышло постановление «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу». Жильцы выступили против и оспорили решение в Серовском районном суде. Суд удовлетворил иск, обязав администрацию провести экспертизу дома, однако Свердловский областной суд полностью отменил это решение. В сентябре этого года дом всё-таки был признан аварийным и подлежащим сносу. Согласно постановлению мэрии, дом включат в новую муниципальную программу переселения. Люди отметят новоселье не раньше 2026 года, до этого времени им должны предоставить временное жильё.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Справа – отремонтированный дом № 55. Слева – дом № 57, о котором идёт речь в материале. Эти здания – ровесники, но судьба у них – разная Фото: Алексей Кунилов