В Кировграде восстановлено теплоснабжение. Фото: Галина Соловьёва.

Свердловские энергетики вернули тепло в восемь многоквартирников и детсад Кировграда. Батареи остывали там из-за порыва трубопровода на ул. Свердлова, 67.

По данным пресс-службы АО «Облкоммунэнерго», инцидент произошёл в 5:00 12 декабря. На место выезжала аварийно-восстановительная бригада. Однако ликвидировать порыв оперативно им помешала кабельная линия электропередачи. Кроме того, специалистам потребовалось время на то, чтобы слить воду из трубопровода.

Отмечается, что вместе с домом на ул. Свердлова, 67, где температура не опускалась ниже +15º, под временные отключения попали ещё семь многоквартирников и детсад №1. Дошкольное учреждение не работало. Сегодня ночью в квартиры жителей по временному трубопроводу начало поступать тепло.

«Работы по восстановлению постоянной теплотрассы возобновятся после согласования со смежными сетевыми организациями и получения в администрации городского округа ордера на проведение земляных работ», – уточнил заместитель главного инженера по эксплуатации объектов теплоэнергетики АО «Облкоммунэнерго» Сергей Кубликов.

Степень изношенности сетей в этом районе города составляет порядка 80-90%. Как результат – происходят частые порывы. Для модернизации самых проблемных сетей в 2020 году было заключено концессионное соглашение между ОТСК и администрацией Кировграда сроком на 10 лет. В этом году был реконструирован участок магистральной теплосети на ул. Кировградской – заменили 1,2 км трубы на 39 млн рублей. На улицах Свердлова, 62-64 и Щорса, 30 обновлён участок теплосети.

Ранее "Областная газета" сообщала, что за минувшие выходные были зарегистрированы происшествия на системах жизнеобеспечения в пяти муниципалитетах Свердловской области. Так, в Тавде лесовоз повредил трубопровод теплотрассы на ул. Комсомольской, 6а. В результате ДТП без тепла и горячей воды остались восемь многоквартирных и семь частных домов.

Инциденты также произошли в посёлке Светлый Арамильского ГО, Каменске-Уральском, посёлке Карпушиха Кировградского ГО и в Алапаевске.

Добавим, что всего с начала 2020 года на системах ЖКХ области зарегистрировано 415 нарушений. За аналогичный период прошлого года таких нарушений было 326.