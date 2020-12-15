Новогодние подарки для деревенских детей

Вот таким молодым стал дом культуры в Рудничном. Фото: Наталья Бусыгина

Каждый ребёнок ждёт подарка на Новый год. И здорово, если кроме кулька конфет дети получают отличную площадку для игр или сказочный спектакль в помолодевшем ДК. Особенно ценны такие подарки в небогатой глубинке. «Облгазета» узнала, чем этот праздник запомнится маленьким уральцам, живущим в посёлках и деревнях.

С новой школой, с новым садом!

31 декабря подрядчики должны закончить строительство школы-сада в посёлке Косья Нижнетуринского ГО. Тогда дети смогут покинуть стоящие неподалёку деревянные здания учебных заведений. Хотя старая школа в резных наличниках поддерживается в идеальном порядке, 110-летний возраст даёт о себе знать.

– Школу строим для учеников из четырёх окрестных посёлков. Не хотелось бы, чтобы освобождаемые здания пошли на дрова, думаем, как можно использовать их дальше, – поделился заместитель главы Нижнетуринского ГО по развитию сельских территорий Вячеслав Саракаев.

Новогодним подарком для дошкольников деревни Северная под Верхней Салдой стал ремонт их садика. Подрядчики уже покинули объект, а педагоги занялись подготовкой к празднику.

– Новогодние представления нынче пройдут на площадке перед детсадом. Там растёт ёлочка, её и украсим, – рассказала старший воспитатель Татьяна Суровцева.

Этот деревенский детсад известен тем, что кроме местных малышей, здесь есть воспитанники из ЗАТО Свободный и Нижнего Тагила. Родителям нравится, что всё тут устроено по-домашнему.

Спектакль на обновлённой сцене

Дом культуры «Горняк» в посёлке Рудничный под Краснотурьинском – настоящий ветеран. Его построили в 1938 году. Несмотря на солидный возраст, здание используется по максимуму. Кроме клубных объединений здесь базируются библиотека и детская музыкальная школа, а также проводятся занятия детской художественной школы.

В прошлом году дом культуры прошёл конкурсный отбор и стал участником нацпроекта «Культура». На проведение капремонта было выделено 3,9 миллиона рублей. С весны до поздней осени в здании шли строительные работы. Подрядчики заменили просторный балкон, усилили фундамент, обновили крыльцо, поставили современные двери, благоустроили прилегающую территорию.

– Выполнив все меры предосторожности, покажем детям новогоднее представление по сказке «Щелкунчик». Уже начали предварительную запись, в зале соберутся не более 50 зрителей, – пояснила директор ДК «Горняк» Наталья Бусыгина.

Дом культуры села Большой Турыш Красноуфимского ГО также обрёл нынче вторую молодость. Здесь заменили окна, двери, привели в порядок полы, потолки и санузлы, провели ремонт внутренних помещений и обновили водосток. Из областного и федерального бюджета на работы было выделено 4,8 миллиона рублей. Самодеятельные артисты помогали рабочим чем могли.

– Мы тоже принимали участие в ремонте. Например, сцену красили вместе, – рассказала участница вокального коллектива «Дуслык» Эльмира Миниахметова.

К сожалению, концертов и спектаклей к празднику не будет из-за непростой ситуации с коронавирусом. Для создания новогоднего настроения у детей на крыльце-сцене установят и украсят ёлку.

Для здоровья и радости

В городах детские площадки зимой, как правило, пустуют, а в деревне Позариха Каменского ГО на качелях и лазалках многолюдно. Юные жители ещё не наигрались – две здешние площадки совсем новенькие.

– Здесь есть всё необходимое для игр и веселья: качели, турники, горки, гимнастический комплекс, песочницы, карусели, поставлены лавочки, а также яркий красивый заборчик, – перечисляет директор Позарихинского ДК Елена Белозёрцева.

Таким же продолжительным праздником стало открытие детской площадки в деревне Кальтюкова под Туринском, где проживает всего 212 человек.

– Игровой детский комплекс установлен на средства гранта, полученного за первое место в районном конкурсе «Лучшее село, деревня 2019 года», – пояснила глава Леонтьевского сельского управления Людмила Сучкова.

Школа-сад в Косье – не единственный объект. В дальнейшем мэрия Нижнетуринского ГО запланировала стройки и в других своих посёлках Фото: Вячеслав Саракаев

Детсад в Северной «Гусельки» славится новогодним креативом Фото: архив детсада Гусельки