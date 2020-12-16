Названы пять парков и скверов Екатеринбурга, претендующих на благоустройство в 2022 году

Названы пять общественных территорий Екатеринбурга, проходящих на следующий этап отбора для благоустройтсва в 2022 году. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге завершился опрос об объекте благоустройства на 2022 год. Названы пять общественных территорий, набравших больше всех голосов и проходящих на следующий этап отбора.

Сбор предложений об объектах благоустройства проходил в течение месяца в виде опроса на сайте мэрии и завершился накануне. Горожанам предлагалось проголосовать за одну из семи территорий, предложенных муниципальной общественной комиссией, или озвучить свой вариант.

Большинство участников голосования отдали предпочтение парку "Преображенский" на улице Академика Сахарова (6 652 голоса). На втором месте с небольшим отставанием от лидера разместились "Солнечные аллеи" в микрорайоне Солнечный (6 371 голос). Третье место - у Летнего парка "Уралмаш" (3 253 голоса). Также в топ-5 вошли сквер "Опалихинский" в Верх-Исетском районе и Сад "имени Ф. Энгельса" (1 432 голоса).

Именно эти объекты будут вынесены на рейтинговое голосование, которое пройдёт в следующем году. Оно и определит тот проект, который будет реализован в первоочередном порядке, сообщает пресс-служба администрации города.

Парк имени 50 лет ВЛКСМ и парк в границах улиц Чкалова, Громова и Бардина, которые тоже были включены в опрос, оказавшись в конце списка по итогам опроса, исключаются из борьбы за благоустройтво в 2022 году.

Добавим, что среди вариантов, предлагаемых горожанами, оказались парк в границах улиц Февральской Революции, Боевых Дружин и Октябрьской Революции и парк на улице Билимбаевской у торгового центра «Кировский». Кроме того, екатеринбуржцы просили создать новые общественные территории в микрорайоне Синие Камни, в районе улиц Авиационная, Сурикова, а также у Компрессорного завода.

В департаменте информполитики Свердловской области добавили, что общественные обсуждения по благоустройству завершились и в других муниципалитетах региона. Участниками опросов стали около 190 тыс. уральцев. На рассмотрение жителей было предложено более 280 парков и скверов. Какие из них наберут наибольшее количество голосов и попадут в программу благоустройства 2022 года, станет известно к 1 марта.