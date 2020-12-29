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Общество / Благоустройство и ЖКХ
29 декабря 2020, 11:17

В Свердловской области без света могут остаться 12 тысяч человек

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В Свердловской области без света могут остаться 12 тысяч человек. Фото: Нина Георгиева.

12 тысяч жителей Свердловской области рискуют остаться без света в новом году. Соответствующие уведомления уже направлены гражданам, имеющим долги за энергоресурсы.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс", отключать электричество должникам начнут в первые рабочие дни января 2021 года. Кроме того, с 1 января нового года потребителям-должникам, у которых будет отключен свет, придётся оплачивать услуги по отключению и возобновлению поставки электрической энергии в размере 3 000 рублей.

Отмечается, что отключение электричества – вынужденная мера. Сумма задолженности растёт, на сегодняшний день долг свердловчан за коммунальное благо превышает 796 млн рублей.

Компания призывает свердловчан погасить свои долги в кратчайшие сроки. До 31 декабря текущего года это можно сделать, получив списание пеней в подарок (начисленных до апреля 2020 года), и принять участие в акции "В Новый год – без долгов!".

Ранее "Облгазета" сообщала, что "ЭнергосбыТ Плюс" начал процедуру банкротства 160 свердловских организаций. Их задолженность за электроэнергию и тепло составляет более 820 млн рублей.

Областная газета Свердловской области

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