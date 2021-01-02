Из-за аномального холода и снега на Урале прогнозируют отключение электричества

Из-за непогоды на Урале прогнозируют отключение электричества. Фото: Алексей Кунилов.

Спасатели предупредили жителей регионов Урала о возможных отключениях электричества и проблемах с движением транспорта. В Свердловской, Тюменской, Курганской и Челябинской областях 2 января ожидается непогода.

Как сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу МЧС России, в целом ряде регионов страны сегодня прогнозируют сильный снег, ветер до 20 м/с, метель, похолодание до -43°С, гололедицу, туман и налипание мокрого снега. Это может привести к порывам линий связи и электропередач, затруднению движения транспорта.

Такие метеоусловия сегодня ожидаются не только в УрФО, но и ещё четырёх федеральных округах - Дальневосточном, Сибирском, Северо-Западном и Южном. Кроме того, на территории Северо-Кавказского и Южного федеральных округов существует вероятность схода оползней и просадки грунта в горных и предгорных районах.

Напомним, как писала ранее "Областная газета", с 31 декабря по 10 января на предприятиях энергетики и ЖКХ Свердловской области действует режим повышенной готовности. Главам муниципалитетов поручено организовать непрерывный мониторинг работы систем жизнеобеспечения на своих территориях. В случае возникновения аварийных ситуаций они должны будут сообщить об этом в минЖКХ.

Жителям при сбоях необходимо обращаться по телефонам, опубликованным на сайте министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Добавим, по данным Уральского гидрометцентра, 2 и 3 января на Среднем Урале ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7° и более.

Фото: Уральский гидрометцентр