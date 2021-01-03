В Свердловской области завершился эксперимент по переводу котельных на торф, дрова и биогаз

Эксперимент заключался в переводе котельных с привозных видов топлива - нефти, угля и газа - на местные. Фото: Алексей Кунилов

В нём участвовали шесть свердловских территорий. Сейчас котельные на местных видах топлива (торф, дрова, биогаз) отапливают часть домов и соцобъектов в Алапаевском и Красноуфимском МО, Сосьвинском, Талицком ГО.

Эксперимент заключался в переводе котельных с привозных видов топлива - нефти, угля и газа, улучшении теплоснабжения и снижении зависимости от внешних поставок энергоресурсов. Ключевым направлением работы стало перевооружение оборудования действующих котельных на технологии сжигания местных видов топлива – торфяного, древесного и биогаза, получаемого путём сбраживания иловых осадков.

"Предприятия коммунального комплекса используют привозное топливо, что приводит к непрогнозируемым рискам и может препятствовать стабильности в обеспечении теплоснабжением потребителей. Перевод котельных на местные виды топлива стал одним из возможных и, как показала практика, достаточно перспективным решением этих проблем. За счёт него муниципалитеты снизили стоимость своих энергоресурсов и главное, укрепили свою энергобезопасность", - приводятся слова министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова на сайте министерства.

Добавим, что за пять лет в рамках программы "Вовлечение местных топливных ресурсов в топливный баланс Свердловской области" модернизированы 16 котельных суммарной мощностью 30 мегаватт. Работы потребовали вложения 65 миллионов рублей. Вне программы на местные виды топлива перешли ещё 30 теплоисточников.

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