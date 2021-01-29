В Нижнем Тагиле восстанавливают муниципальные теплицы

Нижнетагильский питомник располагает просторными теплицами и оборудованием, способным пересаживать уже подросшие деревья. Фото: Татьяна Пискунова

Долгосрочную программу по озеленению города намерены принять в Нижнем Тагиле. Сейчас идёт ревизия зелёных насаждений. Во всех районах выявляют старые и больные деревья, фиксируют превращённые в парковки газоны. Одним из главных направлений программы будет максимальное использование ресурсов питомника «Горзеленхоз». Там уже началось восстановление теплиц.

Для себя и всего Урала

«Горзеленхоз» без всяких натяжек можно назвать легендарным предприятием Нижнего Тагила. Общая площадь питомника составляет 90 гектаров. В тридцатые годы прошлого столетия стараниями известного на Урале селекционера Кузьмы Рудого здесь были заложены маточники декоративных деревьев и кустарников. Вскоре тагильчане начали украшать деревьями не только свой город, но и отправляли саженцы в Магнитогорск, Челябинск, Копейск, Касли… По сей день деревья, выращенные в нижнетагильском питомнике, живут в Верхней Салде, Алапаевске, Серове, Кушве, Краснотурьинске и Карпинске.

– Питомник отвечал и за цветоводство: в его теплицах выращивались рассада для клумб, букетные цветы – тюльпаны и розы, комнатные растения. Была и овощная рассада, за которой приезжали садоводы со всей округи. Для растений были созданы идеальные условия: работали системы полива и подогрева, – вспоминает тагильский садовод Николай Постников.

Со временем слава питомника поблёкла, а со сдачей в 2008 году оранжерей в аренду частникам они и вовсе пришли в упадок. Через шесть лет теплицы вновь стали муниципальными, но выращивать здесь что-либо полезное было невозможно: плодородный слой земли утрачен, трубы разморожены, поликарбонат сломан.

Первая рассада – этой весной

К расширению возможностей питомника тагильчан подтолкнули многочисленные проекты благоустройства, реализуемые в городе, да и старые дворы потребовали свежей поросли.

– Ежегодно из городской казны мы выделяем порядка восьми миллионов рублей на покупку рассады для цветников, отдаём частникам деньги за праздничные букеты. Между тем имеем теплицы питомника, построенные с тагильской добротностью. У них бетонное основание, перекрытия из крепкого металла. Горзеленхоз нуждается в поддержке, ведь в прежнее время у муниципалитета было потребительское к нему отношение: больше брали, чем отдавали. Надо менять подход, – считает председатель нижнетагильской городской думы ВадимРаудштейн.

Депутаты предложили реанимировать теплицы и затем размещать в Горзеленхозе серьёзное муниципальное задание, чтобы продукции хватало на все городские нужды. Эту инициативу поддержал и глава города Владислав Пинаев. По мнению мэра, восстановление тепличного хозяйства благоприятно скажется на развитии городской инфраструктуры.

Одну теплицу уже восстановили. Выполнен проект газификации площадки, пока же будут обогревать теплицу автономно. Специалисты Горзеленхоза готовятся к севу, они планируют уже этой весной поставлять цветочную рассаду для оформления тагильских клумб.

Чтобы вопросы поставок саженцев деревьев и рассады были согласованными, городские власти решили принять долгосрочную программу озеленения города. Для её разработки создана рабочая группа, в которую вошли представители думы, администрации, а также экологи и ландшафтные дизайнеры. Привлекать к подготовке документа будут и всех радеющих за зелёный наряд города тагильчан.

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