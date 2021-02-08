Свердловским территориям выделят 288 миллионов на газификацию

Субсидии в объёме 288,27 миллиона рублей распределены между 11 территориями. Фото: Александр Зайцев.

В ближайшие пару лет природный газ в свои дома получат более 6 тысяч жителей Среднего Урале. Из областного бюджета в текущем году на эти цели выделено 288 млн рублей.

Субсидии будут распределены между 11-ю территориями. В течение текущего года все запланированные работы по газификации планируется провести в Верхней Туре, Качканаре, Атиге, Тавде, Верхотурье и Алапаевском МО. Жители посёлка Сарана получат газ до 2023 года.

Кроме того, указанная сумма пойдёт на строительство объектов газоснабжения в Бисерти, Новоуральском и Горноуральском городских округах, а также на разработку проектно-сметной документации для сооружения сети газораспределения в Тавде.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства энергетики и ЖКХ, отбор проектов на субсидирование проходил на основе конкурсных заявок муниципалитетов. Оценивалась социальная значимость и экономическая эффективность для территорий.

Напомним, согласно утверждённой программе газификации региона до 2023 года на развитие отрасли планируется привлечь свыше 8 млрд рублей, подвести газ к 12 населённым пунктам.

Добавим, в ноябре 2020 года была утверждена генеральная схема газоснабжения региона до 2035 года – документ, в котором обозначены перспективы развития газовой инфраструктуры и возможности для подключения к ней потребителей. Впервые в области по поручению главы региона Евгения Куйвашева была создана не только бумажная версия схемы, но и её "живая" электронная модель. Это, по мнению властей, сделает информацию о газификации более доступной и понятной для жителей и инвесторов.