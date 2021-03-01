Свердловчане поневоле провели воскресный вечер при свечах

Без света уральцы оставались два – два с половиной часа. Фото: Алексей Кунилов.

В конце минувшей недели часть жителей Екатеринбурга и пригородов провели вечер без света. Причиной воскресного сбоя в электроснабжении стало короткое замыкание на Ново-Свердловской ТЭЦ.

Это сказалось на работе трёх подстанций 35 кВ компании «Россети Урал» – «Екатеринбург» и семи подстанций 110 кВ филиала «Свердловэнерго». Энергетики сообщили, что отключение коснулось жителей Октябрьского района Екатеринбурга, Арамиля и Сысерти. Однако на отсутствие коммунального блага жаловались жители и других территорий. Екатеринбурженка Наталья Шарова, проживающая на улице Новгородцевой (Кировский район), рассказала, что её дом тоже был обесточен на несколько часов.

– Это случилось, когда на улице начало темнеть. Свет погас не только в нашем доме, но и в нескольких соседних. Потухли вывески магазинов. Дома пришлось зажигать свечи, – поделилась Наталья Анатольевна.

Известно, что короткое замыкание произошло, когда на ТЭЦ начали выводить в плановый ремонт масляный выключатель. В пресс-службе «Россети Урал» журналисту «Облгазеты» объяснили, что отключения электричества при подобных обстоятельствах происходят нечасто. В данном случае специалистам пришлось подключать резервные источники электроэнергии. Количество жильцов, дома которых попали в зону отключения, не называется.

В целом внеплановые отключения электроэнергии в Свердловской области происходят почти каждый месяц. Так, в январе из-за технологического нарушения на ЛЭП без электроснабжения остались около 2,5 тысячи жителей семи посёлков региона, а в начале февраля повреждение кабельной линии электропередачи привело к обесточиванию 40-й больницы Екатеринбурга. С графиком плановых отключений можно ознакомиться на сайте «Россети Урал».

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