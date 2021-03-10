«Дочку назовём Екатериной!»

После декабрьской публикации «Облгазеты» супруги Абдулаевы пригласили журналистов «ОГ» на новоселье. Мы не могли отказаться =) Фото: Алексей Кунилов

В октябре прошлого года «Облгазета» рассказала о несчастье в семье Абдулаевых из посёлка Большой Исток (Сысертского ГО), в которой воспитываются восемь детей – представителей семи разных национальностей (два таджика, украинка, узбечка, киргиз, татарин, башкир и казах). После пожара большая семья в одночасье лишилась крыши над головой. К проблеме один за другим подключились журналисты, общественники, благотворители, местные и областные власти. И спустя четыре месяца Абдулаевы смогли переехать в новую квартиру в Арамиле. Корреспонденты «Облгазеты» побывали на новоселье.

Поддержали всем миром

ЧП в Большом Истоке произошло в ночь на 8 октября: поздно ночью у соседей Абдулаевых загорелась баня, и огонь перекинулся на дом многодетной семьи. Супруги успели вывести детей и спасти часть документов. В первые дни большую семью приютили в своей квартире друзья – именно там мы впервые встретились с Абдулаевыми. Вскоре погорельцы с большим трудом нашли съёмное жильё: узнав о количестве будущих жильцов, арендаторы отказывали главе семейства Самижону.

История вызвала широкий общественный резонанс, зазвучала в СМИ. Люди со всей области отправляли пострадавшим вещи и продукты, местные депутаты и предприниматели помогли с мебелью и бытовой техникой. В администрации Сысерти помогли восстановить документы и оформить компенсацию. К помощи подключились общественные организации и представители дипломатических миссий. Например, в гостях у семьи бывал Генеральный консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов.

В декабре на ежегодной пресс-конференции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева журналист «Облгазеты» поинтересовалась у главы региона о проблеме необычной семьи. Спустя пятнадцать минут было решено: к Новому году Абдулаевым купят новое жильё – квартиру поможет приобрести Фонд Святой Екатерины.

Директор фонда Александр Андреев лично связался с главой семейства, пригласил его на встречу. Семье предложили на выбор несколько вариантов.

«Эта квартира – наша, нам её покупают!»

Подъезд новой девятиэтажки на улице Космонавтов в Арамиле, украшенный воздушными шарами, видно издалека. Спустя полчаса новосёлам, которые заехали в четырёхкомнатную квартиру пару дней назад, символически вручат ключи, и дом будет полон почётных гостей и журналистов. А пока Мухайё накрывает праздничный стол, а дети репетируют патриотические стихи в гостиной. Мальчики – в белых рубашках, девчата – в нарядных национальных костюмах. Самижон тем временем проводит экскурсию для «ОГ».

На 90 квадратах места хватит всем. В квартире – две детских (для девочек и для мальчиков), комната для родителей и старшего сына Мусавира, большие кухня и гостиная, раздельный санузел, лоджия с видом на старый участок семьи в Большом Истоке.

В доме есть своя скважина и котельная. На первом этаже – продуктовый супермаркет. Детский сад – в 300 метрах, до школы ходит автобус. В шаговой доступности много кружков и спортивных секций, есть из чего выбрать.

– Предыдущий хозяин передал ключи неделю назад. Потихоньку обживаемся, перевозим оставшуюся мебель со съёмной квартиры,- рассказывает Самижон.- Идей много – я уже придумал, где в прихожей мы обустроим патриотический уголок, как в прежнем доме. Когда впервые привели сюда детей, то не сразу сказали, что это за квартира. Они в один голос начали говорить: «Вот бы нам такую!», мечтать, куда поставят кроватки, а куда – столы. Тогда мы с женой ответили: «Эта квартира – наша, нам её покупают!» Вот было радости! Огромное спасибо и низкий поклон всем, кто в трудную минуту протянул нам руку помощи!

За историей необыкновенной семьи будем следить, тем более что скоро в ней появится новая страница. Супруги признались: они намерены взять в семью новорождённую девочку.

– Назовём её Екатериной – в честь фонда и той большой поддержки, которую мы получили,- заключил Самижон.