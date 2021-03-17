Ударим по гололёду… кофейным жмыхом

На то, чтобы посыпать гололёд на тротуаре кофейным жмыхом, уходит минут пять, а пользы от этого –минимум на день. Фото: Павел Ворожцов

Из-за переменчивой погоды и плохой уборки обледенение на уральских тротуарах никуда не уходит (см. «ОГ» №032 от 25.02.2021), а потепление днём и похолодание ночью на этой неделе только усугубляют ситуацию. В Екатеринбурге тротуары посыпают в основном специальным реагентом «Бионорд» и мелкофракционным щебнем. Но баристы одной из кофеен недалёко от Свердловской киностудии решили пойти дальше и начать посыпать близлежащую к ним дорожку… кофейным жмыхом.

Информация о том, что в Европе для борьбы с гололёдом используют кофейную гущу, появилась в российских СМИ этой зимой. Якобы это и эффективно, и безопасно для окружающей среды. Вот и баристы кофейни недалёко от Свердловской киностудии, узнав об этом, решили проверить, насколько эффективно это средство против гололёда.

– В здании киностудии находятся две наши кофейни, но при разных входах в здание. Общаться, что-то передавать, забирать приходится постоянно, вот мы и решили посыпать кофейным жмыхом дорожку, по которой постоянно передвигаемся, – рассказывает журналисту «Облгазеты» бариста Александра Косых. – Делаем так уже месяц и результат налицо: не надо семенить по гололёду и бояться, что можешь поскользнуться и упасть. Сыплем кофейную гущу утром, днём и вечером. К утру следующего дня почти ничего не остаётся: ветер разносит, прохожие притаптывают. Но главное – пока жмых лежит, на тротуаре не скользко.

Самое интересное, что в здании Свердловской киностудии находятся ещё несколько кофеен, но там посыпать гололёд жмыхом никто не додумался. При этом все баристы отметили, что идея интересная.

– Обычно за смену у нас уходит пакет-полтора бразильского зернового кофе, – продолжает Александра. – Для нашей «тропы» вполне хватает. Но приятно то, что так мы помогаем не только себе, но и другим. В этом здании довольно много детских музыкальных, вокальных и других кружков, поэтому по посыпанному кофейным жмыхом тротуару часто передвигаются мамы с детьми. Конечно, можно было бы посыпать кофейной гущей и другие соседние тротуары. Жмыха достаточно – времени на это не хватает.

В администрации Екатеринбурга журналисту «Облгазеты» сказали, что как местную инициативу присыпку тротуара кофейным жмыхом можно только приветствовать. Мощностей на очистку тротуаров от гололёда во всем городе не хватает, и до маленьких улочек и закоулков коммунальщики добираются в последнюю очередь. Тем не менее отказываться от утверждённого порядка очистки тротуаров в столице Урала не планируют.

КОММЕНТАРИЙ Василий НИЗОВ, доцент кафедры технологии электрохимических производств Уральского федерального университета: – Ни вреда, ни пользы от использования кофейного жмыха для борьбы с гололёдом нет. Какая-то польза, конечно, есть, но лишь местного значения. Для масштабной уборки гололёда такой способ не годится: противоскользящий эффект есть, но сам лёд-то остаётся. Тот же «Бионорд» изменяет температуру точки плавления льда и он, по идее, должен превращаться в воду, которая и испаряется, и протекает в грунт. Да, к сожалению, эта минерально-песчаная смесь портит обувь, но выхода нет. Ситуацию в этом году усугубилась ещё пандемией и отсутствием иммигрантов из Средней Азии, которые традиционно работают в сфере ЖКХ. Трактор трактором, но без ломика и лопаты местами не обойтись.