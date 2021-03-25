В Екатеринбурге планируют отключить отопление до 13 мая

В мэрии Екатеринбурга назвали дату завершения отопительного сезона в городе. Отопление в уральской столице планируют отключить в первой половине мая.
Информацию об отключении тепла "Облгазете" подтвердили в администрации Екатеринбурга.
"Пока рассматривается как дата окончания отопительного сезона 13 мая. Но вице-мэр Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Владимир Гейко сказал, что к датам будут подходить разумно и принимать решения в зависимости от погоды", - уточнили в мэрии.
Владимир Гейко отметил, что затягивать с отключением тепла нельзя, так как может не хватить времени для подготовки к следующему отопительному сезону. По его словам, коммунальщики уже приступили к ремонту инфраструктуры.
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