В Свердловской области на смену убыточным котельным приходят энергоэффективные

Котельная в Полевском работает с 2019 года. Фото: Алексей Кунилов

В этом году в нашем регионе стартует строительство десяти энергоэффективных котельных. На возведение новых теплоисточников из областного бюджета выделено 146 миллионов рублей. Следующий год станет для этих объектов пусковым. Новые котельные призваны обеспечить жителей комфортом и улучшить экономику коммунальных организаций.

Дорого и холодно

Всего в Свердловской области действует 1 531 котельная, 775 из них работают на газе. За последние 10 лет построено более 80 теплоисточников. Однако во многих небольших городах и даже посёлках до сих пор работают мощные котельные, которые в советские годы обеспечивали теплом не только жилые районы, но и производственные площадки. Неоправданная мощность теплоисточников, затратные ремонты старого оборудования и большая протяжённость сетей превратили эти котельные в генераторы колоссальных убытков. Жить с такими теплоисточниками стало дорого и холодно.

Например, в посёлке Баранчинский действовала заводская котельная, и до 2013 года каждый отопительный сезон начинался со скандала. СМИ (в том числе и зарубежные) тогда пестрили заголовками «Уральский посёлок замерзает!». Ситуацию изменило строительство шести модульных газовых котельных. По словам главы Кушвинского ГО Михаила Слепухина, баранчинцы теперь живут в тепле и уюте. Подобную замену произвели и в Волчанске. Котельную, оставшуюся в наследство от угольщиков, сменили два современных теплоисточника.

Такой же порядок действий выбрали в Нижней Салде: там решили заменить одну огромную котельную на шесть миниатюрных.

– Четыре блочные котельные построены и включены в систему теплоснабжения. На этот год запланировали смонтировать последние две котельные, – объяснил глава ГО Нижняя Салда Андрей Матвеев.

Новая волна

Нынче стройки закипят в небольших населённых пунктах: на станции Баженово Белоярского ГО, в посёлке Зайково Ирбитского МО, в сёлах под Красноуфимском и Талицей, в Нижних Сергах. Если всё пойдёт по плану, отопительный сезон там встретят во всеоружии. Горноуральский городской округ также является активным участником реформирования энергообъектов.

– Нынче начнём строительство котельной мощностью 1,2 МВт в Покровском. Стоимость контракта составляет 31,6 млн рублей. Сдача объекта намечена на май 2022 года. Формируются инвестпроекты по возведению котельных в Новопаньшино, Лае и Краснополье. Проходят госэкспертизу проекты по двум котельным в Петрокаменском, – сообщил глава Горноуральского ГО Дмитрий Летников.

С нетерпением ждут новую котельную и в Новоасбесте. Сейчас посёлок запитан от огромной старой котельной, построенной во время работы здесь горнодобывающего предприятия. Строение и находящееся в нём оборудование порядком обветшали. Два года назад с одной из стен обрушилась кирпичная кладка. Жителей наверняка порадует новость: выделены 5,6 млн рублей на выполнение комплексных инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации по строительству в посёлке газовой блочной водогрейной котельной. Документацию подрядчик должен подготовить до сентября.

Все строящиеся котельные будут оснащены современным энергосберегающим оборудованием и автоматическими системами диспетчеризации,- резюмирует министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов. – Ввод их в эксплуатацию поможет муниципалитетам сократить затраты на производство тепла, снизить потери ресурса в сетях, и главное – обеспечить комфортный температурный режим в домах жителей.

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Котельные в Баранчинском сделали дома жителей тёплыми и улучшили международный имидж посёлка. Фото: Галина Соколова

В Волчанске две газовые котельные позволили уйти от издержек по эксплуатации огромной старой котельной, которая обслуживала не только жилой фонд, но и ныне неработающее предприятие по добыче угля. Фото: Павел Ворожцов