В Свердловской области подготовили команду волонтёров для помощи на голосовании за объекты благоустройства

Волонтёры будут информировать людей о голосовании. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Свердловские волонтёры полностью готовы к проведению онлайн-голосования за объекты благоустройства. Они будут информировать людей в торговых центрах и МФЦ.

Сегодня завершился форум "Города меняются для нас", где волонтёры проходили подготовку к онлайн-голосованию за объекты благоустройства 2022 года. В Свердловской области планируют задействовать 1152 добровольца.

Многие из них имеют опыт работы в крупных проектах и проявляют личную заинтересованность в теме благоустройства.

"На мой взгляд, очень важно, что ребята будут помогать жителям своих городов" – передаёт слова координатора волонтёров проекта "Формирование комфортной городской среды" в Свердловской области Евгения Дайнеса департамент информполитики региона.

Напомним, с 26 апреля по 30 мая состоится Всероссийское голосование за объекты благоустройства в 2022 году. Оно пройдёт в онлайн-формате. Те проекты, за которые проголосует большее количество людей, будут реализованы в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда"

"Проект действительно уникальный и самое ценное в нём – это возможность прямого диалога и учета мнения граждан. Нам важно донести, что каждый житель может влиять на окружающее пространство, определять приоритеты и быть ответственным за развитие родного края», – подчеркнул вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

Выразить мнение по поводу благоустройства в своём городе может любой житель Свердловской области старше 14 лет. Проголосовать можно на сайте 66.gorodsreda.ru самостоятельно или с помощью волонтёра. Во втором случае вам надо будет подтвердить номер телефона.

В период голосования волонтёры будут работать в ТЦ, МФЦ и других местах массового скопления людей. Они будут в специальной экипировке, поэтому их будет не сложно узнать.

Напомним, на прошлой неделе заработала федеральная горячая линия, куда можно задать любой вопрос по поводу голосования. Звонки принимаются круглосуточно по номеру 8 (800) 600-20-13. Она работает с 19 апреля по 30 мая. Жители Свердловской области могут дополнительно обратиться по номеру региональной горячей линии: 8 (343) 312-02-33. Звонки принимаются по будням с 9:00 до 18:00