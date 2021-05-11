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Общество / Благоустройство и ЖКХ
11 мая 2021, 12:43

С 11 мая в Екатеринбурге начали отключать отопление

Кошка под одеялом

Нынешний отопительный сезон стартовал с 15 сентября и длился почти 8 месяцев. Фото: Галина Соловьёва

С 11 мая в Екатеринбурге начинают отключать батареи. Первый этап опрессовок уже назначен на 18–21 мая.

Полное прекращение подачи тепла займёт 1–2 дня. В последнюю очередь будут отключать батареи в больницах, детсадах, школах и домах ветеранов.

"Поэтапно прекращается циркуляция теплоносителя в системах отопления административных зданий и жилых домов города, осуществляется перевод теплоисточников на летний режим. Горячее водоснабжение в этот период не прерывается", - пояснили в Свердловском филиале ПАО "Т Плюс" и Екатеринбургской теплосетевой компании.

После отключения тепла энергетики начинают проверять и ремонтировать трубы. Опрессовки в Екатеринбурге, Берёзовском и Верхней Пышме пройдут в четыре этапа:

  • первый этап с 18 по 21 мая;
  • второй этап с 8 по 11 июня;
  • третий этап с 20 по 23 июля;
  • четвёртый этап с 10 по 13 августа.

До испытаний температуру горячей воды, как и обычно, понизят до 40 градусов Цельсия, затем восстановят.

Напомним, что нынешний отопительный сезон стартовал с 15 сентября и длился почти 8 месяцев.

Отметим, что на Среднем Урале сохраняется по-летнему жаркая погода, поэтому отключения тепла жители ждут с нетерпением.

Областная газета Свердловской области

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