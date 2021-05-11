В деревне Брод сломали висячий мост

Бродовский мост ремонтируют регулярно, но на нём снова и снова появляются «прорехи», похожие на эту. Фото: «Виртуальный Каменск»

Жители деревни Брод Каменского городского округа в майские праздники остались без пешеходного сообщения с Каменском-Уральским. Кто-то снял доски на висячем мосту через реку Исеть, отчего в нём образовалась полутораметровая дыра.

В Каменск-Уральский бродовцы ездят по асфальтированной дороге через соседний посёлок Мартюш, а пешеходный висячий мост используют, чтобы быстро попасть пешком в старую часть города.

На днях портал «Виртуальный Каменск» со ссылкой на очевидцев рассказал, что несколько подростков сначала сдвинули, а затем и вовсе оторвали часть досок на мосту. Сейчас пешеходам приходится проявлять акробатические способности и буквально ползти по тросам, чтобы преодолеть дыру.

Как прокомментировал «Облгазете» глава Бродовской сельской администрации Виталий Алексеев, это не первый подобный случай. Несколько раз доски люди просто отрывали и уносили для личных нужд. Кроме того, мост приходит в негодность после весеннего половодья из-за того, что находится слишком низко над водой. Месяц назад соцсети облетел ролик, где двое подростков, стоя на мосту, пытаются отодвинуть плывущие льдины… каякерским веслом!

– Каждый год сам хожу с молотком и прибиваю новые доски, со стройматериалами помогают местные предприниматели, – объяснил Виталий Алексеев. – В ближайшие дни утраченная часть моста будет восстановлена.

Капитальный ремонт моста, по словам Виталия Алексеева, проведут после того, как объект поставят на баланс муниципалитета: сейчас в сельской администрации собирают документы, чтобы это сделать.

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