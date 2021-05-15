В Нижнем Тагиле поселилась вторая семья мамонтов

Семья мамонтов уже есть в нижнетагильском музее природы, вторая поселилась в парке "Муринские пруды". Фото: Галина Соколова

В Нижнем Тагиле прошли весенние субботники по озеленению территории парка «Муринские пруды». Теперь своя кленовая аллея есть у выпускников школы №100. Несколько деревцев на ней укоренили нижнетагильский мэр Владислав Пинаев и областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. Красивым завершением зелёного марафона стала установка в парке трёх топиарных фигур мамонтов.

Экопарк «Муринские пруды» появился в Нижнем Тагиле в прошлом году благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда». По факту облагороженную территорию, на которой расположились дорожки для прогулок, а также детские и спортивные площадки, экопарком было назвать трудно. Объект сдавали поздней осенью, когда деревья высаживать уже поздно, а засеянные травой газоны «уплыли» с приходом апрельской распутицы.

Сделать парк по-настоящему зелёным в мае помогли добровольцы. С лопатами отметились практически все чиновники мэрии, журналисты, общественники, студенты. Одним из самых стал десант учащихся девятых и одиннадцатых классов находящейся по соседству школы-новостройки.

- Впервые идею превратить пустырь за школьным забором в парк высказали наши ученики и их родители, - рассказал директор школы №100 Дмитрий Язовских, - а посаженные 72 клёна станут памятным событием для сегодняшних выпускников и традицией для будущих. Мы и дальше будем участвовать в обустройстве парка.

Рядом со школьниками трудился и Николай Смирнов. Помощь опытного организатора и не менее опытного садовода пришлась тагильчанам как нельзя кстати. Он успел не только поработать с лопатой и тачкой, но и объяснил молодёжи важность голосования за объекты благоустройства, снялся вместе с Владиславом Пинаевым и выпускниками в музыкальном клипе для TikTok.

Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов (слева) и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев посадили в парке четыре клёна. Фото: Галина Соколова

Работа действительно горячая, если температура воздуха +29. Так Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ Сверловской области, "отдохнул" в парке "Муринские пруды". Фото: Галина Соколова

- Прекрасная зона отдыха появилась на месте пустыря в октябре прошлого года, а в текущем проходит озеленение территории. Пример такого комплексного подхода и совместной работы жителей, администрации города, депутатского корпуса нужно транслировать на другие города области. Планируем собрать глав муниципалитетов Горнозаводского управленческого округа, чтобы показать достигнутый результат, - решил министр.

Осенью «зелёные» субботники продолжатся. Всего в этом году в экопарке будут высажены 220 деревьев разных пород и более 2000 кустарников. Кроме того, продолжится наполнение территории декоративными элементами. Появление каждого нового арт-объекта вызывает бурю эмоций, это подтвердило прибытие в парк топиарного семейства мамонтов. К этим древним животным у тагильчан особый интерес – в музее природы с 1924 года хранился сборный скелет мамонта, а десять лет назад в отдельном зале появилось целое семейство великанов. Некоторые горожане возмущаются высокой стоимостью топиарных фигур – на них был потрачен миллион рублей. Однако, пишут в соцсетях о ненужности таких трат те, кто не видел счастливых глаз 120 первоклассников, которых педагоги привели встречать мамонтов.

- Сегодня на экскурсии я узнала, что мамонты жили много лет назад прямо здесь. Их кости и бивни я обязательно посмотрю в музее, - поделилась впечатлениями ученица 1Б класса сотой школы Динара Багирова.

Встречать мамонтов вышли встречать маленькие жители Гальянки. Фото: Галина Соколова