В парке Нижнего Тагила восстановят фонтан и обновят экран летнего кинотеатра

В этом году власти Нижнего Тагила подадут заявку на финансирование благоустройства парка в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда". Фото: мэрия Нижнего Тагила

Парк культуры и отдыха металлургов в Нижнем Тагиле начнут благоустраивать в 2022 году. Там восстановят фонтан, обновят экран летнего кинотеатра, построят новую игрвую площадку и площадку для воркаута.

Такие решения приняли мэр города Владислав Пинаев и МБУ "Тагилгражданпроект", прогулявшись по парку. Благоустройство начнётся с центральнго входа. Отмечалось, чо все зелёные насождения сохранятся.

"Строители приведут в порядок входную группу, заменят покрытие тротуара, установят новые опоры освещения. На месте открытой сцены, которая располагается слева от центральной аллеи, разместятся детская игровая площадка и оборудование для воркаута. В планах также привести в порядок стенд (экран летнего кинотеатра) позади бывшего фонтана, установить новый туалет", - рассказал директор проектной организации Евгений Малекин.

Самыми затратными станут работы по восстаовлению фонтана. Всего будет благоустроено 20 тысяч квадратных метров парка Металлургов. В этом году власти Нижнего Тагила подадут заявку на финансирование в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда".

"За многие годы парк пришел в упадок, и я надеюсь, что после реализации первого этапа реконструкции он снова приобретет ту незабываемую атмосферу, которая была здесь в лучшие его времена", - приводит пресс-служба мэрии Нижнего Тагила слова Владислава Пинаевва.

Парк культуры и отдыха металлургов появился в Тагилстроевском районе, вдоль улицы Металлургов в начале 60-х годов.

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