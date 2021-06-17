Свердловских энергетиков привели в повышенную готовность из-за угрозы шторма

Сообщения обо всех авариях должны незамедлительно поступать в областное министерство ЖКХ. Фото: Алексей Кунилов

Все энергетические компании и предприятия коммунального хозяйства Свердловской области переведены на усиленный режим работы. Причиной стало штормовое предупреждение МЧС, которое будет действовать, как минимум, по 18 июня включительно.

Решение принял региональный штаб по обеспечению энергобезопасности из-за возможного прохождения в регионе гроз с порывами ветра до 27 м/с и повышенным риском возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения.

Энергетикам поручено обеспечить укомплектованность и готовность ремонтных бригад и спецтехники к выполнению аварийно-восстановительных работ. Они также должны проверить исправность автономных источников электроснабжения социально значимых объектов и учреждений с круглосуточным пребыванием людей.

Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, все данные о нарушениях работы объектов электро- и газоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства в регионе должны незамедлительно поступать в областное министерство ЖКХ. Соответствующее поручение получили в том числе и главы муниципалитетов.

Решения регионального штаба по обеспечению энергобезопасности обязательны для исполнения. Контроль за их исполнением возложен на заместителя председателя штаба – первого заместителя министра энергетики и ЖКХ Игоря Чикризова.

Как писала «Областная газета», в четверг и пятницу, 17-18 июня, в Свердловской области ожидаются грозы с дождём, град и сильный ветер с порывами до 27 метров в секунду. В связи с этим спасатели напомнили жителям Среднего Урала о мерах безопасности в период штормового предупреждения.