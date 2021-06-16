МЧС предупреждает свердловчан о грозах и сильном ветре 17-18 июня

Спасатели напоминают жителям Среднего Урала о мерах безопасности в период штормового предупреждения. Фото: Алексей Кунилов.

В четверг и пятницу, 17-18 июня, в Свердловской области ожидаются грозы с дождём, град и сильный ветер с порывами до 27 метров в секунду. Спасатели напоминают жителям Среднего Урала о мерах безопасности в период штормового предупреждения.

Сотрудники МЧС просят свердловчан быть осторожными, находясь на улице во время сильных осадков, и обращать внимание на целостность линий электропередач. Владельцам частных домов рекомендуется подготовить ливневые канализации и укрепить слабо закреплённые конструкции.

Во время грозы необходимо закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, не находиться рядом с окнами, молниеотводами и водостоками с крыш. Попав под грозу на водоёме, необходимо покинуть акваторию, отойти от берега и найти укрытие. Стоять под одиноко стоящими деревьями может быть опасно. Это же касается и града, который может поломать ветви деревьев.

По данным Уральского гидрометцентра, днём 17 и 18 июня на территории региона ожидается температура +24...+29°С и +17...+22°С, а ночью - +13...+18°С и +8...+13°С соответственно.

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