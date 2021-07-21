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Общество / Благоустройство и ЖКХ
21 июля 2021, 16:12

В Екатеринбурге опыт развития Солнечного внедрят в других районах

Пост мэра Екатеринбурга

Алексей Орлов назвал "Солнечный" районом будущего. Фото: скрин поста из Instagram Алексея Орлова

Сегодня мэр Екатеринбурга Алексей Орлов посетил микрорайон Солнечный и оценил его развитие. Некоторые методы благоустройства территорий будут применяться в других частях города.

Об этом по итогам поездки глава города рассказал в своё Instagram.

"Принял решение применять опыт и новации по озеленению, благоустройству, созданию ландшафтных территорий, решения по парковкам и безопасности. Будем внедрять эти современные технологии и подходы и в других районах города", - написал Алексей Орлов.

Он отметил, что в микрорайоне решён вопрос с ливнёвками. По его словам, вода быстро уходит даже в самый сильный дождь. Этим другие районы города похвастаться не могут. Напомним, 18 июля в Екатеринбурге прошёл сильный ливень. По итогам затопило центральные улицы города и окраины. Машины ломались на проезжей части из-за попадания воды в механизмы.

Также градоначальник оценил озеленение Солнечного. Здесь высаживаются многолетние растения и травы, что позволяет существенно экономить на ежегодной посадке цветов. Алексей Орлов поручил своему заместителю Алексею Бубнову изучить наработанный опыт микрорайона и внести необходимые изменения в регламент работы.

Областная газета Свердловской области

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