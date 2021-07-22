Темы дня

Общество / Благоустройство и ЖКХ
22 июля 2021, 11:20

Евгений Куйвашев предложил поднять плату за коммунальные услуги на 5,34%

Деньги на коммуналку

С 1 июля индекс изменения размера вносимой гражданами платы за услуги ЖКХ в среднем по Свердловской области составит 5,34%. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил с предложением об увеличении платы за коммунальные услуги с середины 2022 года. Тарифы для свердловчан вырастут в среднем на 5,34%.

Согласно предложению главы региона, с 1 января по 30 июня 2022 года плата останется на уровне второй половины текущего года. С 1 июля индекс изменения размера вносимой гражданами платы за услуги ЖКХ в среднем по Свердловской области составит 5,34%. Соответствующий документ опубликован на региональном интернет-портале правовой информации. Он принимается ежегодно в соответствии с действующим федеральным законодательством.

Фото: документ

"Документ призван ограничить рост платы жителей за коммунальные услуги. Необходимость пересмотра индекса связана с ростом цен на энергоресурсы и иных затрат предприятий коммунального сектора. Индекс регулирует размер платы за совокупное ежемесячное потребление коммунальных услуг. При этом речь идёт о максимально допустимом увеличении размера платы. На практике это означает, что для каждой территории этот показатель определяется дифференцированно, а сумма в квитанциях может увеличиться не более, чем на 5,34%. В случае, если плата конкретного жителя превышает установленные индексом ограничения, он получает право на социальную поддержку в виде частичного освобождение от платы за коммунальные услуги", - пояснили в департаменте информполитики Свердловской области.

В конце прошлого года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев указом установил максимальный уровень прироста коммунальных платежей для граждан в 2021 году. Он составит 5,4%. При этом в среднем по области уровень прироста цен на коммуналку должен составить 3,4% в соответствии с распоряжением Правительства РФ.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
22.07.2021, 13:39 / Общество
За сутки коронавирус выявили у 24 471 россиянина
22.07.2021, 13:34 / Общество
В Свердловской области подтвердили 495 случаев коронавируса
22.07.2021, 13:15 / Общество
Митрополит Евгений сослужил Патриарху Кириллу во врем освящения храма в Казани
22.07.2021, 13:08 / Культура
Владимир Путин поздравил Олега Газманова с 70-летием
22.07.2021, 12:55 / Общество
Глава Уральского следственного управления на транспорте Пётр Решетников сохранит пост до ликвидации ведомства