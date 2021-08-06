Из-за грозы жители свердловских городов и посёлков остались без электричества

Без света сидят жители ряда свердловских городов и сёл. Фото: Алексей Кунилов.

Ночью в Свердловской области в работе электросетевой инфраструктуры были зафиксированы технологические нарушения. Причиной стала непогода.

Наибольший удар стихии пришёлся на Екатеринбург и пригородные районы. Всего было зарегистрировано порядка 70 отключений на оборудовании различного класса напряжения, рассказали в пресс-службе «Россети Урал».

Несмотря на то, что большая часть линий всё же осталась в работе (благодаря действию защит и работе автоматики), без света оказались населённые пункты в Сысертском, Белоярском и Берёзовском городских округах. В уральской столице сбои были замечены в двух районах - Октябрьском и Чкаловском.

Ликвидировать последствия непогоды энергетики начали ещё ночью. К работе привлекли 35 бригад в составе более 100 человек, 39 единиц техники. К 3:00 на большей части территории электроснабжение потребителей было восстановлено.

На данный момент, без электроэнергии остаются граждане, проживающие в городах Сысерть и Верхняя Пышма, в посёлках Большой Исток, Октябрьский, Косулино, Прохладный, Сарапулка, Становая, Санаторный.

"Специалисты прикладывают максимум усилий для скорейшего восстановления электроснабжения", - заявили в компании.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети Урал» 8-800-2200-220 и через портал светлаястрана.рф. Задать вопрос специалистам «Россети Урал» также можно в Telegram по номеру 8-912-2901-220.

Добавим, ранее в Свердловской области продлили штормовое предупреждение. Сегодня в регионе ожидаются дожди, грозы и ветер с порывами до 18 м/с. Граждан просят быть бдительными и соблюдать меры безопасности.