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Общество / Благоустройство и ЖКХ
8 сентября 2021, 20:52

"Тагилдорстрой" отремонтирует здание ГДДЮТ в Нижнем Тагиле впервые с 1988 года

Городской дворец детского и юношеского творчества.

Сумма контракта составляет 366 млн 302 тыс. рублей. Фото: Яндекс. Карты.

В Нижнем Тагиле подвели итоги аукциона на проведение капремонта здания Городского дворца детского и юношеского творчества (МБУ ДО ГДДЮТ). Победителем стал единственный участник конкурса - МУП "Тагилдорстрой".

Как сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила, сумма контракта составляет 366 млн 302 тыс. рублей.

Капремонт будет проводиться за счёт субсидий из бюджета Свердловской области. В 2021 году Нижний Тагил получит более 100 млн рублей, а в 2022 году - ещё порядка 240 млн рублей. Планируемый срок выполнения работ - 2024 год.

По условиям закупки,  подрядчику предстоит выполнить капремонт кровли, фасадов, крылец, усиление внутренних конструкций здания, провести провести отделку стен и потолков, отремонтировать сцену и зрительный зал. Кроме того, будет необходимо заменить системы отопления, вентиляции,  канализации, кондиционирования, водоснабжения и электроснабжения, а также благоустроить безбарьерную среду и прилегающую территорию.

Дворец детского и юношеского творчества не ремонтировался с момента ввода здания в эксплуатацию в 1988 году. Сотрудники и педагоги, работающие в ГДДЮТ, многократно сообщали, что обновления требуют все помещения здания, а также электропроводка и инженерные сети.

Напомним, что сейчас неподалёку от здания ГДДЮТ строится набережная городского пруда "Тагильская лагуна - 2".

Областная газета Свердловской области

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