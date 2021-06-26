Строительство набережной в Нижнем Тагиле идёт с опережением графика

Пустырь преображается, видны очертания объектов, которые здесь будут расположены. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев посетил стройплощадку второй очереди набережной городского пруда. Здесь он провёл выездное совещание с подрядчиками, выполняющими проект «Тагильская лагуна - 2».

По словам директора подрядной организации МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева, из 511 предусмотренных на реализацию проекта миллионов рублей уже удалось освоить почти 200 миллионов. Рабочие установили террасу и уже почти на 60% облицевали её грантом. Монолитные работы, по словам руководителя муниципального предприятия, подходят к концу. Сейчас идёт изготовление ступеней и подпорных стенок.

«Приступили к обустройству детских площадок. Поступают малые игровые формы. Первый комплекс «Маяк» производства Дании уже получили, начинаем его собирать. На следующей неделе привезём «Корабль». Поступает оборудование для картодрома и «Автогородка». Завезли гранитную плитку для облицовки дорожек», - рассказал Игорь Васильев.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В совещании также принял участие руководитель организации «Экстремальный Тагил» Николай Добычкин, сообщили в пресс-службе администрации города. Он предложил варианты рисунков для украшения стены скейт-площадки. «Изображения должны отражать стиль нашей субкультуры. Стена может стать своеобразной фотозоной, в том числе для гостей-экстремалов, которые будут к нам приезжать из других городов. Предлагаю также сделать надпись «Тагильский скейт-парк», - пояснил Николай Добычкин.

Предложение нашло поддержку градоначальника. Он заявил о готовности встретиться с художником, который разрисует бетонную стену, чтобы детально обсудить эскизы.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Владислав Пинаев отметил, подрядчик выполняет работы в срок, а местами - с опережением графика. «Пустырь преображается, видны очертания объектов, которые здесь будут расположены. Сегодня мы уже видим тот парк, который ранее представляли только на картинках», - подчеркнул он.

Как писала «Областная газета», подрядчик для реализации проекта по строительству набережной был определён в конце прошлого года. «Тагилдорстрой» стало единственным предприятием, которое заявилось на участие в конкурсе. За проведение работ оно попросило 511,2 млн рублей. Большая часть средств на реализацию проекта — 373 млн рублей — поступит из федерального бюджета.