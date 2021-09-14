Электроснабжение в центре Екатеринбурга восстановили

Электроснабжение восстановлено. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня в первой половине дня в центре и на Юго-Западе Екатеринбурга пропало электричество. Сейчас электроснабжение полностью восстановлено.

Как рассказали в пресс-службе электросетевой компании, в 11:42 энергетики восстановили электроснабжение юго-западного района по резервным схемам. В 12:13 специалисты компании "Россети Урал" полностью запитали обесточенные из-за инцидента районы города.

Причины инцидента пока выясняются. Специалисты не исключают внешнее воздействие. Из-за аварии без света остались 27 600 жителей 85 учреждений соцсферы.

Напомним, сегодня в центре Екатеринбурга отключилось электричество. Из-за этого перестали работать некоторые светофоры на перекрёстках. На дорогах образовались пробки.