В Манином парке в Верхней Пышме открыли лыжероллерную трассу

Трассу сразу опробовали спортсмены. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Современная лыжероллерная трасса появилась в Верхней Пышме. Она станет частью благоустройства Маниного парка.

Трассу можно будет использовать круглый год. Её протяжённость составляет 3,4 км. Лыжероллерную трассу построили в рамках региональной программы "Спорт - норма жизни". Общая стоимость работ составила 82,5 миллиона рублей. Трасса является частью благоустройства территории Маниного парка.

Напомним, Манин парк в 2020 году одержал победу во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Верхняя Пышма получила 80 млн рублей из федерального бюджета. Сама стоимость проекта оценивается свыше 200 млн рублей. Недостающие средства выделили из областной казны, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Сейчас в парке уже сделаны все земельные работы, вырублены старые деревья, установлены урны, скамейки, беседки и освещение. Также заасфальтированы некоторые пешеходные маршруты, оборудована детская площадка.

На следующем этапе установят дополнительные аттракционы, в том числе колесо обозрения. Также в парке появятся передвижные кафе, пункт проката спортоборудования. Работы завершат в 2022 году.