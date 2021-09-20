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Общество / Благоустройство и ЖКХ
20 сентября 2021, 09:54

В Свердловской области отопление полностью включили в 66% муниципалитетов

отопление

Тепло появилось во всех домах 62 из 94 свердловских муниципалитетов

Тепло в Свердловской области получили 80% многоквартирных домов и более 97,5% социальных объектов. Такие данные на утро 20 сентября приводит министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области.

Сейчас на территории Среднего Урала отапливается 74,4 миллиона квадратных метров жилья и 5 898 соцучреждений. Из них 1 075 школ, 1 679 детсадов, 1 071 объект здравоохранения, 1 124 учреждения культуры, 152 интерната и 797 прочих учреждений.

Стопроцентное подключение жилфонда обеспечено в 62-х муниципальных образованиях из 94-х и соцкультбыта – в 74-х. В Екатеринбурге тепло пришло в 63,4% жилых домов и 93% соцобъектов, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, что в столице Урала отопительный сезон 2021/2022 стартовал с 14 сентября. 22 сентября завершится первый этап подачи тепла. Второй этап продлится в Екатеринбурге до конца месяца.

Областная газета Свердловской области

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