Во всех муниципалитетах Свердловской области заработала «горячая линия» по вопросам теплоснабжения. Фото: Галина Соловьёва

Горячие линии по вопросам теплоснабжения открыли работу во всех муниципалитетах Свердловской области. Контакты доступны на сайте регионального министерства энергетики и ЖКХ.

На сегодняшний день системы теплоснабжения уже запущены в 89 муниципальных образованиях из 94, сообщает департамент информполитики Свердловской области. В регионе отапливается 92,25 миллиона квадратных метров жилья и 6 048 учреждений социальной сферы. Среди них: 1 088 учебных заведений (100%), 1 695 детских садов (100%), 1 093 учреждения здравоохранения (99,9%), 154 интерната (100%), 1 170 учреждений культуры (99,8%) и 848 прочих объектов социальной сферы (99,9%).

В тех муниципалитетах, где нет всех подключённых объектов, из-за продолжающегося ремонта тепло отсутствует в трёх жилых домах Серова и из-за долгов за газ – в шести многоквартирных домах Верхнего Дуброво. В Екатеринбурге без отопления остаются 155 многоквартирных домов: 14 домов в Верх-Исетском районе, 36 – в Кировском, 31 – в Октябрьском, 45 – в Орджоникидзевском и 29 домов в Чкаловском районе. Их подключение осуществляется по графику.

Как писала «Областная газета», по данным на 22 сентября, на Среднем Урале к теплу было подключено 99% объектов социальной сферы. Отопление на прошлой неделе появилось в 88% жилых домов региона. На тот момент тепло полностью дали в 74 муниципалитетах области.