В Нижнем Тагиле почти готов новый въездной знак «Город трудовой доблести»

Основной объём работ по установке архитектурной композиции уже выполнен, говорят подрядчики Фото: Илья Колесов

К первому ноября в Нижнем Тагиле планируют завершить оформление нового въездного знака с почётным званием «Город трудовой доблести». Все бетонные работы уже выполнены, часть металлоконструкций установлена, подрядчики приступили к гранитной облицовке знака.

В пресс-службе администрации Нижнего Тагила рассказали, что архитектурная композиция весит более 35 тонн, площадь облицовочной плитки – почти 200 кв. метров, используется гранит трёх цветов – серый, чёрный и коричневый. На знаке будет надпись «Нижний Тагил – город трудовой доблести», буквы для неё изготовлены, их доставят в город до конца этой недели. Будет и орден Трудового Красного Знамени, которым был награждён город, и герб муниципального образования. Работы ведут тюменские специалисты, сама композиция находится на пересечении Свердловского шоссе и улицы Садоводов.

Напомним, Нижний Тагил был удостоен почётного звания «Город трудовой доблести» в 2020 году. Решением мэрии этот статус будет зафиксирован в городской черте дважды – в виде въездного знака и стелы. Въездной знак практически готов, а к работам по установке стелы власти приступят со следующего года. Стела появится на Привокзальной площади, причём площадь предварительно реконструируют.

К слову, статус «Город трудовой доблести» сейчас имеют ещё два уральских города – Екатеринбург и Каменск-Уральский.

План-схема нового въездного знака в Нижнем Тагиле Фото: Илья Колесов

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Опубликовано в №187 от 08.10.2021