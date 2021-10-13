Серовчане отреагировали на статью «ОГ» о бездорожье

Так выглядит адресная табличка на одном из участков по улице Ясной Фото: Павел Молозинов

Совсем недавно «Облгазета» опубликовала материал под названием «Жители Серова бьются за дороги в новом микрорайоне» (см.№189 от 12.10.2021), где рассказывается о многодетных семьях из микрорайона «Надеждинский» (комплекс 1), которым выделили участки в чистом поле – без транспортной инфраструктуры. Материал вызвал отклик среди горожан. Отреагировали на него и местные власти.

Материал «ОГ» появился в нескольких городских пабликах Серова в соцсетях. В том числе в группе «Говори, Серов!». На момент подготовки вчерашнего номера материал просмотрело 5,6 тысячи человек. Под постом начали оставлять сообщения люди, которые столкнулись с этой же проблемой.

– Мы построили дом по улице Ясной, прописаны в нём, до нормальной дороги примерно полкилометра. Когда переезжали, ГАЗель с мебелью застряла, и её пришлось вытаскивать тросом, – написала серовчанка Виктория Пушина. – Свою машину оставляю на соседней улице – к дому не подъехать. Чтобы шестилетний сын приходил в детский сад в приличном виде, идём до машины в сапогах, и уже в машине я его переобуваю. А иной раз ребёнка и на руках приходится нести! Как добираться до нас почтальонам, не представляю. Бумажные квитанции за ЖКХ мы ни разу не получали, приходят в электронном виде.

– Приобрёл участок в прошлом месяце, готовлюсь к строительству, – рассказывает владелец участка по улице Ясной, 14 Николай Кирьянов.- Микрорайон мне нравится, но отсутствие дорог – больной вопрос. К моему участку подъезда нет совсем, а на соседнем участке вообще всё зарастает молодыми деревьями. Задумываюсь о том, чтобы отсыпать временную дорогу на период строительства, но всё упирается в деньги.

Также выяснилось, что мэрия Серова скорректировала свои планы: проектную документацию на строительство дорог в этом микрорайоне планируется разработать уже в 2022 году, а не в 2024 -м, как планировалось ранее.

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