Власти Екатеринбурга объявили конкурс на проект благоустройства набережной от Ткачей до Лыжников

Власти города хотят благоустроить всю набережную Екатеринбурга. Фото: Владимир Мартьянов

Администрация Екатеринбурга запустила конкурс на проектирование нового участка набережной Исети. Победитель получит 2,6 миллиона рублей.

Об этом рассказал на брифинге заместитель начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений – главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков. Заявки принимаются с 19 октября по 19 ноября. После этого на заседании комиссии выберут семерых финалистов. Шесть из них получат по 500 тыс. рублей, победитель - 2,6 млн рублей. Его назовут 1 марта. Проекты принимаются от всех архитектурных бюро.

Андрей Молоков отметил, что участок от Ткачей до Лыжников большой, длиной более 5,5 км и площадью 50 гектаров. При создании концепции необходимо решить много вопросов, в том числе не забыть про транспорт, экологию, состояние берегов и различный функционал вдоль линии набережной. Все предложенные проекты пойдут в копилку идей, реализовывать какой-то один проект целиком не планируется. Благоустройство территории будет вестись частями.﻿﻿

Напомним, сейчас мэрия выбирает победителя в конкурсе на проект благоустройства территории набережной у Городского пруда. Его назовут 1 ноября. В финале представлены идеи пяти архитектурных бюро.