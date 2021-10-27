Ввод жилья в Свердловской области увеличился на 33% по итогам трёх кварталов года

Всего к концу года в рамках реализации нацпроекта "Жильё и городская среда" на Среднем Урале планируется ввести свыше 2,6 млн квадратных метров жилья. Фото: Галина Соловьёва.

За январь-сентябрь 2021 года в Свердловской области введено почти 1,8 млн "квадратов" жилья. Это на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным департамента информполитики региона, за девять месяцев в области построено 787,4 тысячи "квадратов" многоэтажного жилья и миллион квадратных метров индивидуального жилья.

Больше всего за указанный период было введено в эксплуатацию в Екатеринбурге - 166 квартир в трёх жилых комплексах. На втором месте Белоярский городской округ - почти 138 тысяч квадратных метров жилья. На третьем Верхняя Пышма - с января построено 129,8 тысячи квадратных метра.

Всего к концу года в рамках реализации нацпроекта "Жильё и городская среда" на Среднем Урале планируется ввести свыше 2,6 млн квадратных метров жилья.

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