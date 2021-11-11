Бесконтрольная вонь: почему на Химмаше никак не могут решить проблему с неприятным запахом?

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Жители микрорайона Химмаш в Екатеринбурге продолжают жаловаться на зловонный запах, который исходит от очистных сооружений ЕМУП «Водоканал». Руководство предприятия заявляет, что они частично справились с этой проблемой. Однако «ароматы» от станции только усиливаются, и химмашевцы по-прежнему жалуются на плохое самочувствие.

Люди задыхаются

Южная аэрационная станция (ЮАС) ЕМУП «Водоканала» находится на окраине Химмаша. За двухэтажными зданиями организации и длинным бетонным забором нам не удалось увидеть никаких очистных сооружений, которые, к слову, занимают площадь в 70 гектаров. На этой территории расположено 12 отстойников (резервуары, в которых отстаивается жидкость) и 11 аэротенков (бассейны для очищения стоков). Сюда прибывает 85 процентов всех сточных вод Екатеринбурга ежедневно. Остальная часть отходов попадает на Северную аэрационную станцию на Эльмаше.

Недавно ЕМУП «Водоканал» отчитался о победе над дурным запахом от неочищенных стоков: по уверению руководства предприятия, благодаря установке сорбционных фильтров вонь удалось снизить на 98 процентов. Однако жителей микрорайона это только возмутило. По их словам, зловония не перестали мучить Химмаш, а в последние три года они лишь усиливаются и распространяются на более удалённые территории микрорайона. Запах стал доходить даже до посёлка «Большой Исток», который находится примерно в 10 километрах от Южной аэрационной станции.

– Люди просто задыхаются, невозможно открыть окна, – рассказывает жительница микрорайона Химмаш Наталья Дюрягина. – Этот резкий и едкий запах доводит до рвотного рефлекса: утром невозможно не только поесть, но и даже кофе выпить. Если раньше это было редко и считалось какой-то катастрофой, это обсуждалось, то сейчас воспринимается как должное. Люди жалуются, обращаются в разные инстанции, но никакие меры не предпринимаются.

Журналисты «ОГ» лично убедились, что неприятный запах вблизи промзоны на Химмаше стоит перманентно. При этом ближайшие жилые многоэтажные дома находятся всего лишь в 300–500 метрах от очистных сооружений – до них неприятные «ароматы» доходят раньше всех. Эти кварталы находятся на улицах Косарева (здесь расположена ЮАС), Черняховского, Грибоедова до пересечения с улицей Бородина. Жителям на других улицах «везёт», если в их сторону дует ветер, что бывает достаточно часто.

– Сильнее всего запах чувствуется ночью, после одиннадцати часов, – говорит жительница Химмаша Людмила Рахманина (имя изменено по просьбе собеседницы. – Прим. ред.). – Я сразу окно закрываю и одеяло до носа натягиваю, чтобы не задыхаться – так и сплю.

Вонь может мучить жителей несколько часов, целый день или даже неделю. Особенно тяжело было летом, когда из-за жары и отсутствия сильных ветров над районом образовывался зловонный смог.

Южную аэрационную станцию запустили ещё в 1975 году и с тех пор она жителям Химмаша буквально встала поперёк горла. Фото: Галина Соловьёва

Угроза здоровью?

В пресс-службе ЕМУП «Водоканал» журналисту «ОГ» объяснили наличие дурного запаха на Химмаше непрерывным многоступенчатым процессом очистки сточных вод. За последние несколько лет население Екатеринбурга стабильно растёт, вместе с тем увеличивается и нагрузка на предприятия «Водоканала». Кроме того, как ранее писала «ОГ» (см. №72 от 23.04.2021), износ оборудования ЮАС превысил 60 процентов. Модернизация предприятия оттягивается из-за недостатка финансирования, а также новой задачи для «Водоканала» – прокладки сетей водоснабжения для Универсиады.

Что касается заявления о сокращении вони на 95 процентов, то оказалось, что запах устранили только на трёх источниках, находящихся ближе всего к городской черте, – приёмной камере, подводящих каналах и здании решёт. До 2023 года компания собирается снизить «пахучесть» остальных источников, включая иловые карты (огороженные участки земли для обезвоживания канализационного осадка). Но сколько ещё таких источников, в пресс-службе предприятия не уточнили. Следует только догадываться, что их достаточно много, раз после очистки воздуха трёх систем ситуация с вонью в микрорайоне не изменилась.

Интересно, что через несколько дней после сообщения «Водоканала» об уменьшении канализационного запаха на ЮАС в СМИ появились новости о массовой рвоте у детей на Химмаше. Местные жители считают, что одними неприятными ощущениями всё не ограничивается, и связывают эти отравления именно со зловонными выбросами с очистных сооружений.

– Дурной запах влияет на самочувствие не только детей, но и родителей, – говорит Наталья Дюрягина. – Пищевые отравления на Химмаше уже стали нормой. Постоянное подташнивание, в желудке часто возникает какое-то брожение.

С медицинской точки зрения такое состояние действительно может быть вызвано запахом канализации, из-за которого может пропасть аппетит, произойти интоксикация организма. Однако реальные кишечные отравления от этого невозможны, так как они передаются контактно-бытовым, пищевым или водным путями.

По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, во время вспышки отравлений детей на Химмаше было зафиксировано семь случаев заболевания острыми кишечными инфекциями. При этом в управлении заявляют, что эти случаи не связаны между собой, а показатель не превышает данные по заболеваемости аналогичного периода прошлого года и среднемноголетний уровень.

«Специалисты сделали дополнительные запросы в больницы, обслуживающие район Химмаш. По информации от ДГБ №8, тенденций роста обращений в связи с заболеваемостью острыми кишечными инфекциями не отмечается», – отметили в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора.

Запах от очистных сооружений «Водоконала» на Химмаше чувствуется очень хорошо – жаль только, что их нельзя увидеть простым людям за забором предприятия. Фото: Галина Соловьёва

Замкнутый круг норм

В «Водоканале» тоже уверены, что связи между «ароматами» от очистных сооружений на Химмаше и плохим самочувствием населения быть не может. Как сообщили «ОГ» в пресс-службе, предприятие ежегодно проводит 50 измерений максимальных разовых концентраций аммиака и сероводорода в атмосферном воздухе в жилой зоне по улицам Губкина и Инженерная. По результатам этих исследований, гигиенические нормативы содержания загрязняющих веществ там соблюдаются, а загрязнения атмосферы минимальны.

Тем не менее Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку сообщений о сильном загрязнении атмосферного воздуха. Для этого привлекли специалистов регионального министерства природных ресурсов и экологии и Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Однако результаты расследования показали, что содержание вредных веществ в атмосферном воздухе не превысило гигиенических нормативов. Почему же Химмаш всё ещё задыхается?

«Запах в воздухе не нормируется, свердловский Роспотребнадзор контролирует вредные вещества, а вот их содержание было в пределах нормы», – добавили в пресс-службе ведомства.

Аналогичный ответ мы получили и от Центра экологического мониторинга и контроля, который действует при министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области.

«Основными веществами, выделяющимися в атмосферу при работе станций аэрации хозяйственно-бытовых стоков и обладающими неприятными запахами, являются аммиак, сероводород и меркаптаны. Сведений о способах контроля запахов, критериях их оценки и влияния на экологическую ситуацию ГКУСО «Центр экологического мониторинга и контроля» не имеет», – отметили в организации.

Получается, что полномочий и нормативов, чтобы оценить вонь при работе любого предприятия, нет ни у одного ведомства. И, как оказалось, показатели запаха в атмосфере вообще не разработаны.

– За принятие всех предельно допустимых концентраций в атмосфере отвечают федеральные органы: Роспотребнадзор, Ростехнадзор, – говорит председатель комитета Законодательного собрания Свердловской области по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Сергей Никонов. – Уже не раз на федеральном уровне поднималась тема влияния промышленных предприятий на условия проживания граждан. Сейчас уже увеличены границы санитарных зон вокруг этих предприятий, более того, все крупные заводы постепенно переносят за пределы Екатеринбурга. Ситуация решается и на Химмаше, но, конечно, не так быстро, как хотелось бы.

Так что сколько бы ни проводилось проверок на ЮАС «Водоканала», на запах на Химмаше это никак не повлияет, пока на федеральном уровне не разработают систему контроля за зловониями. Эта ситуация похожа на замкнутый круг. Наверное, местным жителям действительно остаётся только ждать действий от «Водоканала». На самом же предприятии уверяют, что с 2020 года работают над снижением влияния ЮАС на окружающую территорию, а также над повышением качества очистки стоков. Однако веры в дальнейшие улучшения у местного населения, кажется, совсем не осталось.

– Меня пугает то, что администрация Екатеринбурга столько лет обещает, что это дело будет исправлено, и выделяет субсидирование, а на деле мы не видим никаких изменений, – говорит Наталья Дюрягина. – Сначала были разговоры, что в 2020 году исправят, потом в 2021 году. Куда делись эти средства и почему до сих пор на деле ничего не улучшилось – вопросы, которые волнуют каждого жителя Химмаша.

Жители Химмаша, живущие вблизи очистных сооружений, уже и забыли, что такое свежий воздух. Фото: Галина Соловьёва

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