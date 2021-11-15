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Общество / Благоустройство и ЖКХ
15 ноября 2021, 13:07

В 2022 году квартплата в Свердловской области подорожает на 2,9%

коммунальные платежи

Традиционно тарифы изменятся только с середины следующего года. Фото: Владимир Мартьянов.

Кабмин РФ утвердил максимальные пределы роста квартплаты в регионах на 2022 год. В Свердловской области плата за коммунальные услуги вырастет на 2,9% - это минимальное подорожание среди всех регионов России.

Рост предельных индексов квартплаты распространяется на горячее и холодное водоснабжение, отопление, электроэнергию, газ и вывоз ТКО. Традиционно тарифы изменятся только с середины следующего года.

Как сообщает "Российская газета", сильнее всего квартплата вырастет в Чечне и Санкт-Петербурге - на 6,5% и 6,3% соответственно. На 6,2% вырастут тарифы в Татарстане, Крыму и Севастополе. Далее идут Москва, Якутия и Дагестан, где стоимость коммуналки увеличится на 6%.

На 3,4% квартплата вырастет, в частности, в Тюменской, Челябинской, Ленинградской, Пензенской, Калининградской областях, Чувашии, Удмуртии, ХМАО и ЯНАО. В остальных регионах страны квартплата вырастет на 3,2% - 5,4%.

В июле губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил с предложением об увеличении платы за коммунальные услуги с середины 2022 года. Тарифы вырастут в среднем по Свердловской области не более чем на 5,3%.

Областная газета Свердловской области

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