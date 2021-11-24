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Общество / Благоустройство и ЖКХ
24 ноября 2021, 09:00

Опубликованы эскизы благоустройства площади у Драмтеатра в Екатеринбурге

Опубликованы эскизы благоустройства площади у Драмтеатра в Екатеринбурге

Эскизы благоустройства Октябрьской площади и набережной рассмотрел городской Совет по развитию рекреационных и общественных пространств. Фото: эскиз благоустройства площади у Драмтеатра

В Екатеринбурге собираются обновить площадь у Драмтеатра и набережную Городского пруда от ул. Антона Валека до Челюскинцев. Архитекторы предложили разделить пространство на зоны, благоустроить фонтан на Октябрьской площади и проложить под Макаровским мостом пешеходный маршрут.

Эскизы благоустройства Октябрьской площади и набережной рассмотрел городской Совет по развитию рекреационных и общественных пространств. Идеи презентовали ООО "Нео Консалтинг Групп" и архитектурное бюро "Плотинка" – победитель конкурса по разработке единой концепции благоустройства общественных пространств, прилегающих к акватории Исети.

Согласно проекту, Октябрьская площадь останется одной из главных площадок Екатеринбурга для проведения массовых мероприятий. Там хотят обновить уличное освещение, гранитное покрытие, реконструировать фонтан, а также высадить новые многолетние травы, кустарники и деревья, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Фото: проект благоустройства Октябрьской площади

Авторы проекта выделили несколько существующих инфрастуктурных проблем на набережной. Среди них: отсутствие разделения дорожки для пешеходов, велосипедистов, самакатов, пешеходной связи в уровне набережной на другой берег реки, сужение пешеходных маршрутов. Архитекторы предложили решить эти проблемы с помощью своего проекта. Берега Исети планируется соединить единым пешеходным маршрутом, пролегающим под Макаровским мостом.

Фото: проект пешеходного перехода под Макаровским мостом
Фото: проект благоустройство набережной

Напомним, что этим летом вдоль набережной Городского пруда, между Свердловским академическим театром драмы и Ельцин Центром открывали Сад трав.

Областная газета Свердловской области

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