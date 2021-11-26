В Верхней Туре построили новые очистные сооружения за 207 миллионов рублей

Теперь жители Верхней Туры получают чистую воду из-под крана. Фото: Алексей Кунилов

В Верхней Туре по предписанию прокуратуры построили новые очистные сооружения. Старая система водоочистки не ремонтировалась с момента её ввода в эксплуатацию в 1977 году.

В 2017 году глава городского округа получил предписание от Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры с требованием построить новые очистные сооружения. Ведомство провело проверку и выяснило, что в месте пролегания напорного канализационного коллектора обнаружены участки подтопления, заполненные жидкостью темного цвета.

Кроме этого, провели исследование проб воды в Верхнетуринском городском пруде и выявили значительное превышение содержания бактерий, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Старые очистные сооружения не справлялись с объёмом работ, так как они были построены в 1977 году и с момента ввода в эксплуатацию капитально не ремонтировались. Строительство новой станции биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод централизованной системы водоотведения обошлось в 207 млн рублей. Сейчас она работает в режиме пуско-наладки.

Напомним, в апреле в интервью "Областной газете" министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов сообщил, что ввод в эксплуатацию новой системы в Верхней Туре был запланирован на лето этого года.