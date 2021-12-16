Тагильчане выберут парки и скверы для благоустройства в 2023 году

Тагильчане выберут наиболее значимые из 11 проектов. Фото: Павел Ворожцов.

В Нижнем Тагиле началось общественное обсуждение предложений по общественным территориям, которые предстоит благоустроить в 2023 году. Всего на основе пожеланий горожан выбрано 11 таких объектов.

Обсуждение вариантов благоустройства городских парков и скверов проходит на официальном сайте Нижнего Тагила. Поучаствовать в нем горожане могут по 14 января 2022 года. Для этого им нужно зайти в раздел «Формирование комфортной городской среды» и отдать свой голос за выбранный объект. Там же они могут ознакомиться с информацией о том, какие работы предстоит произвести при благоустройстве парков и скверов. Набравшие больше всего голосов тагильчан общественные пространства, вынесут на рейтинговое голосование. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Такое же общественные обсуждения начались в Каменске-Уральском. Там горожанам на выбор представлено восемь проектов благоустройства территорий.

Ранее "Областная газета" писала, что первоуральцам предложили выбрать территории для благоустройства в 2023 году.