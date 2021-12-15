Первоуральцам предложили выбрать территории для благоустройства в 2023 году

По итогам голосования выберут три территории для благоустройства в 2023 году. Фото: Галина Соловьёва.

Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства ГО Первоуральск сформировало список десяти общественных территорий, которые нуждаются в благоустройстве в 2023 году. Перечень составлен на основе пожеланий горожан. С сегодняшнего дня они могут проголосовать за один из вариантов.

Голосование проводится с 15 декабря по 15 февраля на сайте администрации городского округа Первоуральск. Там же можно найти список территорий, которые, по мнению горожан, нужно благоустроить в 2023 году.

По итогам голосования выберут три общественные территории, за благоустройство которых выскажется больше всего жителей. Затем эти парки, скверы и аллеи будут участвовать в рейтинговом голосовании. Как сообщили в пресс-службе администрации Первоуральска, оно состоится с 1 марта по 1 апреля 2022 года.

Ранее "Областная газета" писала, что вНижнем Тагиле объявляли сбор предложений для формирования перечня общественных территорий, подлежащих первоочередному благоустройству в 2023 году. Опрос горожан проводился по 10 декабря. А еще мы сообщали, что жители Каменска-Уральского выбирают место под стелу "Город трудовой доблести".

Также наше издание рассказывало о том, практически в каждом муниципалитете находятся желающие напакостить, испортить то, что сделано на благо жителей.