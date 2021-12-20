Евгений Куйвашев поручил дорожникам полностью ликвидировать последствия снегопада

В общей сложности у региональных подрядных организаций насчитывается 1 255 единиц снегоуборочной техники. Фото: Галина Соловьёва.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручения региональному минтрансу по борьбе с последствиями сильного снегопада. Он поставил задачу в кратчайшие сроки расчистить региональные дороги от снега и обеспечить безопасность автомобилей на дорогах.

Также профильное министерство должно сохранять режим повышенной готовности вплоть до прекращения обильных снегопадов. По данным уральских синоптиков, снег будет идти на Среднем Урале и в ближайшие три дня.

У подрядчиков есть вся необходимая для уборки снега техника, сообщает департамент информполитики Свердловской области. В общей сложности у региональных подрядных организаций насчитывается 1 255 единиц снегоуборочной техники, среди которых: 477 комбинированных дорожных машин для очистки проезжей части и обочин, 281 автогрейдер для очистки грунтовых дорог и уборки снежных валов, 252 погрузчика, 127 тракторов и 118 уборочных автомобилей с отвалом.

Ранее "Областная газета" сообщала, что на уборку региональных дорог вышли 350 единиц спецтехники.