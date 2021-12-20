В Свердловской области последствия снегопада ликвидируют 350 единиц техники

Сообщить о неубранных участках дорог регионального значения можно по телефонам (343) 261-79-83 и (343) 262-50-65. Фото: Алексей Кунилов.

Последствия снегопада на трассах Свердловской области ликвидируют 350 спецмашин. Полностью расчистить дороги планируется до конца дня.

По данным управления автодорог региона, накануне на территории Среднего Урала прошли снегопады. Высота снежного покрова на проезжей части составила 15 сантиметров. На борьбу с осадками выходили 429 снегоуборочных машин. Также были использованы 423 тонны песка и 7,2 тысячи тонн противогололёдных материалов.

Ожидается, что последствия снегопада будут полностью ликвидированы в течение дня. Трассы инспектирует 13 человек. Кроме того, постоянный мониторинг метеоусловий и состояния дорожного покрытия осуществляют 48 автоматических комплексных постов.

Сообщить о неубранных участках дорог регионального значения можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83. Замечания также принимаются по телефону горячей линии областного управления автодорог: (343) 262-50-65.

Как сообщили в пресс-службе администрации уральской столицы, за прошедшие трое суток из города вывезли на полигоны около 12,9 тысячи тонн снега. На ежедневную уборку проезжей части и тротуаров мегаполиса было привлечено в среднем 280 рабочих и более 200 единиц спецтехники.

Водителям напоминают о необходимости соблюдения ПДД, скоростного режима. При сложных погодных условиях особенно важно выбирать стиль вождения, который позволит сохранить постоянный контроль за движением транспортного средства, сообщает департамент информполитики региона.

Добавим, по информации Уральского гидрометцентра, в ближайшие дни в Свердловской области продолжит идти снег. На дорогах ожидается гололедица в виде снежного наката.

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