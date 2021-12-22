Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днём энергетика

Евгений Куйвашев обозначил основные задачи на ближайшее время. Фото: Алексей Кунилов

22 декабря в России отмечается День энергетика. С профессиональным праздником уральцев поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он также обозначил ключевые задачи для представителей отрасли на ближайшее время.

Среди них - подготовка энергетической инфраструктуры Среднего Урала к проведению ЧМ по волейболу в 2022 году и Универсиады-2023, обеспечение условий для технологического присоединения новых строящихся объектов.

"Уверен, что уральские энергетики профессионально, ответственно и чётко будут решать все стоящие перед ними задачи", - подчеркнул Евгений Куйвашев.

Он также отметил, что энергосистема Свердловской области – одна из наиболее крупных в стране. В отрасли ведётся системная работа по обновлению генерирующего и сетевого комплекса. В прошлом году в эксплуатацию введён энергоцентр "Берёзовский", в этом году – новая мини-ТЭЦ ПАО "НМЗ" в Серове, подстанция в Сысерти, заменён силовой трансформатор на под станции "Балтымская". А сейчас ведётся реконструкция подстанции "Горный Щит".

"Уважаемые энергетики и ветераны отрасли! Благодарю вас за отличную работу, надёжное обеспечение уральцев теплом и электроэнергией, весомый вклад в социально экономическое развитие Свердловской области, повышение качества жизни земляков. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, опти мизма и дальнейших успехов в вашей ответственной работе!", - говорится в обращении губернатора, опубликованном в свежем номере "Областной газеты".

Напомним, что профессиональный праздник всех работников энергетической промышленности был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 1966 года в память о дне принятия плана Государственной электрификации России (ГОЭЛРО) в 1920 году.