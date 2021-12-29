Темы дня

Общество / Благоустройство и ЖКХ
29 декабря 2021, 15:57

В Каменске-Уральском открылся арт-объект на берегах реки Каменки

Арка "Урал – Сибирь".

Арт-объект соединяет берега Каменки. Фото: пресс-служба администрации Каменска-Уральского.

В Каменске-Уральском открылась арка "Урал – Сибирь". Этот арт-объект находится на территории горнолыжного комплекса "Богатырёк" и соединяет берега реки Каменки.

Символизирует арка границу между Уралом и Сибирью, проходящую через Каменск-Уральский.

Проект реализован спортивной школой Каменска-Уральского за счет средств областного и муниципального бюджетов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. На эти цели потрачено более пяти млн рублей.

Участвовавший в церемонии открытия первый заместитель губернатора области Алексей Шмыков выразил уверенность, что арка "Урал – Сибирь" станет отличным местом для встреч горожан. А Глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов подчеркнул, что арт-объект украсит не только горнолыжный комплекс, но и весь город.

"Она будет дарить только положительные эмоции тем, кто придет сюда покататься на горных лыжах и сноуборде", - сказал он.

Сегодня "Областная газета" писала, что в Каменске-Уральском открыли центр "Мой бизнес". В новом офисе по принципу одного окна собраны все государственные и муниципальные услуги для предпринимателей. Это третья такая площадка в Свердловской области – ещё две работают в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
29.12.2021, 16:57 / Общество
В Свердловской области выделили 219 млн на ремонт дорог в четырёх муниципалитетах
29.12.2021, 16:52 / Общество
В Екатеринбурге уничтожат 567 кг красной икры от предприятия-призрака
29.12.2021, 16:37 / Общество
Иск певца Стаса Костюшкина к Монеточке передали в Басманный суд Москвы
29.12.2021, 15:57 / Общество
В Каменске-Уральском открылся арт-объект на берегах реки Каменки
29.12.2021, 15:55 / Общество
В Нижнем Тагиле двухлетний ребёнок погиб после избиения