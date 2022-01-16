Последствия снегопадов на дорогах Свердловской области убирают 336 машин

Высота снежного покрова на трассах достигала 7 см. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области ликвидируют последствия снегопадов. Дороги расчищают 336 единиц специализированной техники.

За сутки было использовано 7,4 тысячи тонн пескосоляной смеси и 580 тонн песка. Высота снежного покрова на дорогах региона составила 7 см. Сегодня может выпасть ещё до 4 см снега. Согласно прогнозам метеорологов, снежный фронт покинет регион 17 января.

"Губернатор Евгений Куйвашев накануне периода снегопадов поручил министерствам и ведомствам принять необходимые меры для оперативной очистки дорог от снега и наката, вывоза снега и обеспечения бесперебойного движения до населенных пунктов", — сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Из 336 единиц техники, которые расчищают дороги, 232 – это комбинированные дорожные машины, 34 – автомобили с отвалами, 45 – автогрейдеры, 25 – прочая техника. На региональных трассах до полной ликвидации последствий снегопада продолжат работать 299 снегоуборочных машин.

Сообщить о неубранных участках можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы 8(343) 261-79-83. Она создана специально для контроля за выполнением работ по содержанию автодорог регионального значения.

Специалисты управления автодорог лично следят за работой подрядных организаций по расчистке региональных дорог от снега. Замечания можно направлять на телефон горячей линии областного управления автодорог: 8(343) 262-50-65.

Напомним, в регионе 16 января действует предупреждение о непогоде.